Michelle Williams viraliza ao imitar Justin Timberlake em audiolivro de Britney Spears

A atriz Michelle Williams — recentemente indicada ao Oscar pelo filme "Os Fabelmans", de Steven Spielberg — colhe agora os louros por um trabalho inusitado, que vem sendo considerada por veículos da imprensa americana como a atuação mais comentada deste semestre no Hemisfério Norte. É ela a narradora da versão em audiolivro de "A mulher em mim", autobiografia de Britney Spears que se tornou fenômeno de vendas ao redor do mundo.

Um trecho da versão em áudio do título (editado no Brasil pela BestSeller) — em que Michelle Williams imita o cantor Justin Timberlake, ex-namorado de Britney — viralizou por meio das redes sociais e obteve nada menos do 17 milhões de visualizações no Twitter. Na parte em questão, ela emula a voz masculina do artista, num diálogo dele com outra pessoa: "Oh, yeah, e aí, mano?".

Williams, cinco vezes indicada ao Oscar, narra uma anedota em que repassa a ocasião em que Spears e Timberlake se encontraram com o cantor de R&B Ginuwine.

"Um dia, J (Justin) e eu estávamos em Nova York, indo para partes da cidade onde eu nunca tinha estado antes. Caminhando em nossa direção, vinha um cara com um medalhão enorme e adornado no pescoço. J ficou todo animado e disse tão alto: 'Oh, yeah, Ginuwine, e aí mano?''", conta Williams, ao ler o trecho da biografia da cantora.

Revelações contra o Justin Timberlake

Como se sabe, Justin Timberlake está suspendendo shows de sua agenda por conta das críticas que vem recebendo desde que Britney Spears lançou sua autobiografia. De acordo com fontes do site "TMZ", o cantor teria cancelado apresentações no ano que vem que faziam parte da divulgação de seu próximo single, de um álbum inédito.

No livro de Britney, em outubro deste ano, ela revela que foi induzida a fazer um aborto durante o relacionamento com o ex-N'Sync.

"Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreveu Britney.

Britney Spears acusa Justin Timberlake de traição

Britney também acusou Justin de traição e afirmou que foi por conta de um desentendimento com o cantor que ela teve um ataque de pânico, e que esse teria sido o motivo de sua performance desastrosa no VMA de 2007.

Justin e Britney se conheceram ainda crianças, no "Clube do Mickey", nos anos 1990. Após o fim do programa, em 1995, ficaram um tempo sem se ver e se reencontraram num evento promocional do N'Sync num programa de rádio. Começaram a namorar em 1999 e terminaram o relacionamento em 2002.

