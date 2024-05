A- A+

Celebridades Mick Jagger participa de colação de grau do filho Lucas, ao lado de Luciana Gimenez; veja as fotos A apresentadora compartilhou os registros da formatura de Lucas Jagger na Universidade de Nova York

O astro do rock Mick Jagger esteve ao lado de Luciana Gimenez na colação de grau do filho dos dois, Lucas Jagger. A apresentadora postou os detalhes da cerimônia, realizada em um estádio, celebrando a formatura do jovem em Artes Literárias pela Universidade de Nova York, que presenciou sem o roqueiro (confira registros abaixo).



Após a solenidade no estádio, o jovem recebeu oficialmente o diploma em um evento promovido em um teatro de Manhattan, desta vez com a presença do pai. Em seu perfil das redes sociais, a apresentadora compartilhou cada detalhe da noite, desde os bastidores de sua preparação para o evento até o momento oficial da formatura. "Vou chorar muito e o pai do Lucas do lado, vou pagar mico", brincou Luciana, enquanto aida se arrumava.

Já no teatro, a apresentadora postou a foto de Lucas recebendo o diploma vestindo uma beca com uma bandeira do Brasil. "Agora é oficial, meu filho vai subir no palco para receber o canudo e vai se formar. Botei até rímel à prova d'água porque vou me acabar hoje", comentou Luciana.

A apresentadora também postou foto ao lado de Mick Jagger em momento fofo. "Lucas, nós te amamos", escreveu. Também participaram da cerimônia Marco Antônio Gimenez, tio de Lucas e Pietro, um dos melhores amigos do jovem.

Veja também

FAMOSOS Casamento de Monique Evans e Cacá Werneck custou quase R$ 1 milhão: "Evento bem grande"