Mick Jagger entra para o elenco de "Three Incestuous Sisters", novo filme de Alice Rohrwacher
A produção está sendo filmada em Stromboli, na Itália
Se preparando para lançar seu próximo disco com os Rolling Stones, Mick Jagger foi oficializado no elenco de "Three Incestuous Sisters", novo filme de Alice Rohrwacher (La Chimera) baseado no livro homônimo de Audrey Niffenegger. O músico se junta a Dakota Johnson (Amores Materialistas), Saoirse Ronan (Bad Apples), Josh O'Connor (Vivo ou Morto), Isabella Rossellini (Conclave) e a vencedora do Oscar Jessie Buckley (Hamnet).
Jagger se juntou à produção, que está sendo filmada em Stromboli, na Itália. O músico viverá um faroleiro que é pai de Paris, personagem de O'Connor.
No romance ilustrado de Niffenegger, lançado em 2005, as irmãs Clothilde, Ophile e Bettine vivem sozinhas em uma casa isolada e são apaixonadas por Paris, jovem filho do faroleiro da ilha isolada que habitam. Quando o rapaz se apaixona por uma delas, as outras duas planejam sua morte, iniciando uma cadeia de acontecimentos trágicos.
Além de estrelar o filme, Dakota também atuará como produtora através do selo TeaTime Pictures. Alice assina o roteiro ao lado de Ottessa Moshfegh (Passagem).
Atualmente em produção, "Three Incestuous Sisters" não tem data para estrear.