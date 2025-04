Mickey Rourke surge irreconhecível em "Big Brother" de famosos na Inglaterra

A- A+

Mickey Rourke está de volta — mas não é no cinema. O ator americano, galã nos anos 1980 em filmes como "9 1/2 semanas de amor" (1986) e "Coração satânico" (1987), aceitou o desafio de participar do "Celebrity Big Brother", o Big Brother com famosos da Inglaterra.

Mas Rourke também tem dado o que falar também por seus hábitos de higiene. Ainda segundo o jornal, o fato de o ator escovar os dentes na pia da cozinha tem horrorizado os fãs.

Uma das participantes chegou até a perguntar: "Você sabe onde fica o banheiro?", mas ele respondeu estar acostumado a usar a cozinha para a higiene bucal.

Nas redes sociais, Mickey Rourke foi descrito como "desorientado" e "sem noção" em sua entrada na casa.

E, provavelmente, quem fez tal comentários não sabe que Mickey Rourke teve problemas com drogas e álcool desde os tempos em que praticava boxe.

Ele lutou entre 1964 e 1973, quando desistiu para focar na carreira de ator. Voltou aos ringues em 1991, mas, nesta fase, teve muitas lesões, inclusive no rosto e na cabeça, que levaram à perda de memória.

"Comecei a ter alguns problemas de perda de memória", disse ele à revista Interview, em 2009. "Fiz um exame neurológico, e eles disseram: 'Olha, você precisa parar de lutar agora. Não pode levar mais um golpe na cabeça, seu quadro neurológico está muito comprometido'."

O ator também falou à imprensa, em diversas ocasiões, sobre as cirurgiãs plásticas que precisou fazer para recompor o rosto.

"Já quebrei o nariz duas vezes. Fiz cinco cirurgias no nariz e uma no osso da bochecha que foi esmagado. Tive que tirar cartilagem da minha orelha para reconstruir o nariz e passei por algumas cirurgias para raspar essa cartilagem, porque o tecido cicatricial não estava se recuperando direito", disse ele ao Daily Mail em 2009.

