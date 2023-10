Mickey, traição, gravidez indesejada: relembre relacionamento de Britney Spears e Justin Timberlake

A- A+

Leia também

• Novo álbum de Justin traz de volta 'o lado divertido' do artista, diz Timbaland

• NSYNC lança nova música após 20 anos; entenda

• Britney Spears diz que fez aborto durante sua relação com Justin Timberlake

'The woman in me", a biografia de Britney Spears, será lançada na próxima terça-feira (24) e promete contar sua versão sobre os 13 anos em que teve sua vida e carreira sob a tutela do pai. Enquanto não chega às livrarias, pequenos trechos foram divulgados pela própria cantora nas redes sociais e também pela revista People. No trecho que mais repercutiu entre os fãs e a imprensa, Britney revela que ficou grávida quando namorava Justin Timberlake e fez um aborto.

"Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família junto. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava. Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", diz ela.

Relembre o relacionamento dos dois

No início dos anos 2000, Britney Spears e Justin Timberlake eram um casal querido da mídia e dos fãs. Depois de se cruzarem como pré-adolescentes no set de "The Mickey Mouse Club", em 1992, e se tornarem amigos (ou mais que isso, Justin foi o primeiro beijo de Britney), Britney e Timberlake se reencontraram e reaproximaram no final dos anos 90, quando lançaram suas carreiras como artistas pop — ela como cantora solo e ele como integrante do grupo *NSYNC.

Aproximadamente um ano após o reencontro, os dois começaram a namorar, em 1999, e o fascínio pelo então casal tornou-se ainda maior quando eles terminaram em 2002. Após a separação pública, Timberlake chegou a escrever músicas de vingança, insinuando uma traição de Britney. Anos depois, ele disse a Oprah Winfrey que não sentia nada além de amor pela cantora. "Ela tem um coração enorme e é uma ótima pessoa".

A primeira aparição pública dos dois como casal foi o MTV Video Music Awards de 2000, depois de negar rumores de romance por meses. No ano seguinte, os dois protagonizaram um momento marcante do pop no tapete vermelho do American Music Awards. Britney Spears e Justin Timberlake apareceram com conjuntos jeans combinando.

Timberlake, em dado momento, se lembrou com carinho do visual: “Você faz muitas coisas quando é jovem e está apaixonado”, disse ele.

Meses depois, em novembro de 2001, Britney disse em entrevista ao The Guardian que os dois estavam morando juntos na casa dela em Los Angeles, quando as agendas não os mantinham separados. “Não tenho vergonha de dizer que o amo do fundo do coração. No que diz respeito ao amor, com ele, muito não é suficiente. Ele é tudo”, disse ela.

Ela acrescentou: “Com ele, ainda é o mesmo que eu sentia há dois anos. Mas é um amor mais profundo agora do que quando eu era mais jovem".

Sete meses depois, em junho de 2002, Justin revelou que teve seu coração partido por Britney Spears. “Dói muito”, compartilhou ele à revista People na época. "Você chega a um ponto em que chora até dormir todas as noites. Sinto como se estivesse no meio de uma novela. Sinceramente, sei o que é ter um coração partido."

Em julho, Britney disse que a separação foi amigável e resultado de horários conflitantes. “Estamos escalando duas montanhas diferentes”, disse ela. "É claro que às vezes vai doer um pouco, e você se pergunta algumas coisas. Mas você aprende com isso e cresce. Estou tentando chegar a esse ponto."

O término gerou ainda músicas e videoclipe com indireta de Justin para Britney. No vídeo de "Cry me a river", Timberlake aparece pegando uma atriz loira (que vestia jeans de cintura baixa, boné de jornaleiro e uma tatuagem semelhante à de Spears) o traindo.

A letra, co-escrita por ele, incluía: "Disse que você me amava / Por que você me deixou sozinho? / Agora você me diz que precisa de mim / Quando você me liga."

Em uma entrevista ele negou a conexão da música com a ex.

Ao longo dos anos, a relação entre os dois foi se apaziguando com pedidos de desculpas e até apoio de Justin pelo fim da tutela imposta pelo pai da cantora. Agora, Britney revela mais um capítulo da história do ex-casal pop. Até o momento, ele não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Veja também

FAMOSOS Deborah Secco ganha na Justiça recurso contra condenação de pagar R$ 158 mil aos cofres públicos