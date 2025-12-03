A- A+

Microdrama "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário" chega ao Globoplay

O audiovisual tem se transformando de forma intensa nos últimos anos. Histórias seguem sendo contadas, mas os formatos se reinventam. O melodrama das novelas, por exemplo, ganha uma cara repaginada com os microdramas voltados para as redes sociais.

Após a exibição de “Tudo por Uma Segunda Chance”, a Globo estreia, a partir do próximo dia 12 de dezembro, sua segunda experiência no formato de microdrama com “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”.

Primeira novelinha original Globoplay, a produção estará disponível no streaming e nas redes sociais da plataforma. “Dirigir novela vertical é redimensionar seu olhar para a teledramaturgia, como o enquadramento, por exemplo, que requer cuidados especiais naquilo que se vai mostrar”, aponta o diretor Marcelo Zambelli.

Além de investir no novo formato, o projeto também aposta na estreia do cantor sertanejo Gustavo Mioto na dramaturgia. Na trama, Cindy, papel de Maya Aniceto, é uma talentosa cantora e mãe solo que se apaixona por Diego, vivido por Mioto, um misterioso milionário que finge ser músico e pobre para conquistá-la.

“Nas cenas em que toquei violão ou quando eu estava no palco com a Cindy, interpretada pela Maya, eu me senti em casa. Foi uma experiência muito legal fazer algo novo depois de 13 anos de carreira. Isso sempre dá um frio na barriga, um sentimento bom”, explica Mioto.



Enquanto Mioto debuta diante das câmeras, Maya já conta com mais experiência. Atriz, cantora e compositora, a jovem de 24 anos é formada pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) no Rio de Janeiro. A artista já fez campanhas publicitárias e participou de produções de outros streamings.

Na Globo, ela fez uma pequena participação como a Anastácia na fase jovem, que aparecia em flashback, na novela “Além da Ilusão”. “Eu já havia feito outros projetos com música em que tive de cantar, inclusive sertanejo. É incrível, eu amo demais cantar, assim como amo atuar, que é minha paixão da vida”, aponta Maya.



Produzido pela Formata, a obra tem 50 episódios com duração máxima de dois minutos. Os sete primeiros episódios do conteúdo serão disponibilizados gratuitamente para todos os usuários logados no Globoplay e nas redes sociais da plataforma.

Os demais episódios estarão disponíveis com exclusividade para assinantes, acessível somente no aplicativo Globoplay para consumo via celular.

“Fico muito honrada de fazer parte de algo tão pioneiro. Com 40 anos de profissão, eu me sinto felicíssima por fazer parte deste projeto. O novo sempre vem, ainda bem. É uma história de amor, com todos os ingredientes clássicos: romance, briga, traição, interesse, dinheiro e tudo aquilo que uma novela tem. E o brasileiro ama novela. Eu quero que isso dê muito certo para que nós possamos fazer várias micronovelas”, torce a veterana atriz Suzy Rêgo.

“Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” – Estreia dia 12 de dezembro, no Globoplay.

