A- A+

CELEBRIDADES Microfone arremessado por Cardi B em plateia é leiloado por US$ 100 mil Artista lançou equipamento em espectadora depois de ser atingida por copo cheio de bebida durante performance no palco; vídeo viralizou

O microfone arremessado pela rapper americana Cardi B sobre a plateia de um show — em Las Vegas, nos EUA, no dia 29 de julho — foi leiloado pelo valor de US$ 100 mil, o equivalente a R$ 489 mil, nesta terça-feira (8). O equipamento que originalmente custou US$ 1 mil foi atirado pela artista depois de uma espectadora lançar um copo de bebida na direção do palco. Um vídeo mostrando a reação da artista viralizou nas redes sociais, e o fato se tornou um caso de polícia.

O departamento de polícia de Las Vegas informou, na última semana, que a tal espectadora havia entrado em contato com as autoridades para relatar agressão, e que a acusação estava sendo examinada. Na última sexta-feira (4), o departamento revelou que a investigação havia sido encerrada. "Após uma análise exaustiva deste caso, o mesmo foi encerrado por falta de provas. Nenhuma acusação será feita", informaram os responsáveis pela apuração do fato.

Pois bem, após a repercussão do caso, a pessoa atingida pelo microfone decidiu fazer do limão uma limonada. E colocou o artefato à venda, num leilão. O lance inicial foi de US$ 500. Nesta terça-feira (8), uma pessoa que não revelou a própria identidade arrematou o equipamento — que, sim, ainda funciona — por US$ 100 mil. Segundo o proprietário, o lucro do leilão será destinado a instituições de caridade.

Veja também

FAMOSOS Sidney Sampaio se pronuncia após incidente em hotel; assista a vídeo