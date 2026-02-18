A- A+

Tecnologia e Games Microsoft anuncia "The Witcher 3" e outros jogos no Xbox Game Pass em fevereiro A empresa também informou quais os games que deixarão o catálogo em 28 de fevereiro

A Microsoft anunciou, nessa terça-feira (17), os novos títulos que chegam ao Xbox Game Pass no final de fevereiro e início de março de 2026. Entre eles, o jogo "The Witcher 3: Wild Hunt" e "Kingdom Come: Deliverance II".

A empresa também confirmou os games que deixarão o catálogo em 28 de fevereiro. A lista inclui "Injustice 2", "Middle-earth: Shadow of War", "Monster Train" e "Expeditions: A MudRunner Game". Os títulos podem ser adquiridos com 20% de desconto até a data.

Veja a lista de jogos que chegam ao Xbox Game Pass

Death Howl (nuvem, Xbox Series X|S, Portátil e PC) – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass - 19 de fevereiro;

EA Sports College Football 26 (nuvem e Xbox Series X|S) – Xbox Game Pass Ultimate - 19 de fevereiro;

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (nuvem e console) – Xbox Game Pass Ultimate e Premium - 19 de fevereiro;

TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (nuvem, Xbox Series X|S, portátil e PC) – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass - 24 de fevereiro;

Dice A Million (PC) – Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 25 de fevereiro

Towerborne (lançamento do jogo completo) (console, portátil e PC) – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass - 26 de fevereiro;

Final Fantasy III (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass - 3 de março;

Kingdom Come: Deliverance II (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass - 3 de março.

Lista dos jogos que deixam o catálogo

Monster Train (nuvem, console e PC);

Expeditions: A MudRunner Game (nuvem, console e PC);

Injustice 2 (nuvem, console e PC);

Terra-Média: Sombras da Guerra (nuvem, console e PC).

