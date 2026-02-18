Qua, 18 de Fevereiro

Tecnologia e Games

Microsoft anuncia "The Witcher 3" e outros jogos no Xbox Game Pass em fevereiro

A empresa também informou quais os games que deixarão o catálogo em 28 de fevereiro

The Witcher 3 ficará disponível nesta quinta (19)The Witcher 3 ficará disponível nesta quinta (19) - Foto: Xbox/Divulgação

A Microsoft anunciou, nessa terça-feira (17), os novos títulos que chegam ao Xbox Game Pass no final de fevereiro e início de março de 2026. Entre eles, o jogo "The Witcher 3: Wild Hunt" e "Kingdom Come: Deliverance II". 

A empresa também confirmou os games que deixarão o catálogo em 28 de fevereiro. A lista inclui "Injustice 2", "Middle-earth: Shadow of War", "Monster Train" e "Expeditions: A MudRunner Game". Os títulos podem ser adquiridos com 20% de desconto até a data. 

Veja a lista de jogos que chegam ao Xbox Game Pass 

Lista dos jogos que deixam o catálogo 

