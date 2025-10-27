A- A+

NOVELA DAS 9 Miguel Falabella e Fernanda Vasconcellos voltam às novelas em 'Três Graças'; conheça os personagens Atores dão as caras pela primeira vez, na trama de Aguinaldo Silva, nesta semana

Não é só Aguinaldo Silva que está volta — depois de seis anos afastado das novelas. Os atores Miguel Falabella e Fernanda Vasconcellos também estão de volta ao convívio diários dos brasileiros com a chegada de " Três Graças", que estreou na última semana na faixa horária das 21h da TV Globo. Os três estavam, há anos, longe desse tipo de produção.

Miguel, por exemplo, não fazia novela há mais duas décadas. A última foi " Agora é que são elas", em 2003. Agora, ele interpreta Kasper, dono de uma galeria de arte na Zona Oeste de São Paulo com o marido, João Rubens (Samuel de Assis). Os dois criam a filha Maggye (Mell Muzzillo). Os personagens aparecerão na trama a partir da próxima quarta-feira (29).



"Haja coração", em 2016, foi a última novela de Fernanda Vasconcellos, que agora volta no papel de Samira. Ela é a chefe da cozinha da Fundação Ferette, de Murilo Benício, uma mulher cínica e dissimulada. Para o papel de vilã, a atriz cortou os cabelos bem curtos. A personagem também aparecerá em cena, pela primeira vez, nesta semana — a partir de quinta-feira (30).



Carla Marins andou sumida, mas da TV Globo. Seu papel como Xênica marca o retorno à emissora, depois de participar de "Malhação", em 2012. Nos últimos anos, ela esteve na Record, atuando em novelas como " Apocalipse" (2017) e " Gênesis" (2021). Na trama atual, ela interpreta uma funcionária antiga da Fundação Ferette, alto-astral e impulsiva, e cuidou sozinha do filho, o médico José Maria (Túlio Starling), agora voluntário da comunidade Chacrinha.

