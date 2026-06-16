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FAMOSOS Miguel Falabella revela que deixará de atuar Em entrevista ao programa 'Roda Viva', ator, diretor e roteirista também falou da opção por blindar os filhos da vida pública e da repercussão de foto do atual namorado

Miguel Falabella foi sabatinado no "Roda Viva" na noite dessa segunda-feira (15). Em mais de 45 anos de carreira, esta foi a primeira vez que o ator, diretor, autor, roteirista e escritor esteve no icônico programa da TV Cultura. Durante a entrevista, ao ser perguntado sobre seu dom de enxergar novos talentos, ele explicou que uma situação vivida com a atriz Marília Pêra (1943-2015), que se tornaria sua grande amiga, ainda o motiva a elogiar sempre que está diante de um profissional promissor:

"Saindo do Tablado (escola de teatro carioca), a (atriz) Maria Padilha e um grupo estavam fazendo uma pequena montagem de 'A menina e o vento', da (autora) Maria Clara Machado, que tinha sido minha professora. Eu não estava no grupo, e falei: 'Não tem uma papelzinho para mim, não?'. Porque Marília Pêra ia dirigir. Disseram que tinha o guarda, e eu disse: 'Eu faço!'. E fiz. Eu morava com uma tia em Botafogo e me lembro de ela atender o telefone e dizer: 'É a Marília Pêra'", recorda Miguel.

A estreia do espetáculo havia sido na noite anterior e, na manhã, seguinte, ele escutou o telefone tocar em casa, continua o artista:

"Ela se deu ao trabalho de ligar pra minha casa. Eu fazia o último papel, e ela falou: 'Menino, tem uma coisa em você que eu não sei dizer o que é...'. Aquilo, na época, teve um feito em mim... Eu estava pensando: 'Será que devo seguir?'. Porque a família fica 'ah, tem que arrumar um trabalho'. Eu pensando: 'Vou ser professor, fazer uma carreira acadêmica'. E Marília se dá ao trabalho de me ligar para dizer isso... Nunca imaginaria que ia ter a relação que tive com ela - lembrou Miguel, que contracenou muito com a amiga no programa em 'Pé na cova'".

O diretor também explicou que evitou expor publicamente sua orientação sexual no início da carreira para não ser estigmatizado ou "colocado em uma prateleira". Ele destacou que nunca recebeu qualquer orientação para esconder a sexualidade, mas preferiu manter a vida pessoal longe dos holofotes, como fez com a dos filhos.

"Não tinha porquê colocá-los sob os holofotes, eu que tinha uma vida pública. Fiz o mesmo com as pessoas que namorei."

Miguel contou que se surpreendeu com a repercussão de uma foto recente que publicou ao lado do atual namorado, o empresário Alexandre Altoé.

"Foi um escândalo, uma loucura! Que interesse é esse, gente?"

Quando ressaltaram, na bancada do programa, as tintas de etarismo com que veículos que replicaram a tal foto destacandoa diferença de idade de 38 anos entre os dois, Miguel, com aquele seu bom humor, brincou:

"Pra quê dois idosos? Não quero não! Um só tá bom", afirmou o ator de 69 anos.

Na entrevista, o dramaturgo afirmou que os boatos de que era portador de HIV tiveram um grande impacto nele e em sua família:

"Imagina minha mãe lendo aquilo... Foi um horror. Era Natal, eu estava numa loja e a loja foi esvaziando..."

O ator também revelou que vai parar de atuar e deseja apenas escrever e já tem o projeto de uma nova novela para apresentar.

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