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Luto Mike Love, cofundador dos Beach Boys, morre aos 85 anos Sua morte foi confirmada por seu assessor de imprensa a vários veículos de comunicação americanos, sem que fossem divulgados detalhes sobre a causa ou o local do falecimento

O músico americano Mike Love, cofundador da banda de pop Beach Boys e conhecido por sua presença de palco excêntrica, morreu aos 85 anos, informou a imprensa no sábado (28).

Sua morte foi confirmada por seu assessor de imprensa a vários veículos de comunicação americanos, sem que fossem divulgados detalhes sobre a causa ou o local do falecimento.

"Com grande respeito, compartilho que Mike Love morreu esta noite, cercado por sua família", declarou sua assessora de imprensa, Katie Altman, aos veículos Variety, Rolling Stone e outros.

"Como ícone cultural americano, será lembrado por seu talento singular e por ter servido de inspiração para gerações de músicos. Celebramos sua extraordinária contribuição à música americana e a alegria que sentia ao se apresentar para seus queridos fãs", acrescentou.

Love nasceu em 15 de março de 1941, em Los Angeles. Sua mãe era irmã de Murry Wilson, pai de seus futuros companheiros de banda nos Beach Boys.

Ele cofundou os Beach Boys em 1961, ao lado de seus primos Brian, Carl e Dennis Wilson, e de seu amigo Al Jardine.

Com a ajuda de Brian Wilson, Love escreveu a letra e a melodia da primeira música dos Beach Boys, "Surfin'", que inaugurou o estilo singular do grupo, uma mistura do rock de Chuck Berry e Little Richard com harmonias vocais, e se tornou um grande sucesso.

No final de 1962, com "Surfin' USA", todos os adolescentes já conheciam os Beach Boys.

"Por que eu sou o vilão?"

Love foi coautor de inúmeras canções, entre elas "Good Vibrations", "Fun, Fun, Fun" e "Kokomo", mas conquistou a antipatia de muitos fãs ao levar repetidas vezes os demais integrantes do grupo aos tribunais, inclusive em disputas pelos créditos de composição.

No entanto, sempre rejeitou as acusações de ser egoísta, ciumento e ganancioso. Em 2016, declarou à Rolling Stone: "Por que eu sou o vilão (...), como chegamos a esse ponto?".

Em 2012, os três integrantes originais dos Beach Boys que ainda estavam vivos na época - Brian Wilson, Jardine e Love - se reuniram para uma turnê em comemoração ao 50º aniversário da banda, apesar dos problemas internos do grupo.

Mais tarde, voltaram a surgir tensões por causa das apresentações de Love em eventos relacionados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em uma publicação no Truth Social neste domingo, Trump o chamou de "um grande amigo".

"Mike era uma pessoa espetacular, tinha uma voz única e bonita e ajudou a levar o grupo à fama e à fortuna", acrescentou o republicano.

Em junho do ano passado, Love prestou homenagem a seu primo Brian Wilson após sua morte.

"Hoje, o mundo perdeu um gênio, e eu perdi um primo de sangue e meu parceiro na música", escreveu nas redes sociais.

"Brian Wilson não era apenas o coração dos Beach Boys: era a alma do nosso som. Desde a primeira vez que cantamos juntos, ainda crianças, na sala da minha casa, soube que havia algo de outro mundo nele. Seus dons musicais não tinham igual", afirmou.

A última apresentação de Love aconteceu em 10 de outubro passado, em Nashville.

Jardine é o único integrante fundador dos Beach Boys que continua vivo após a morte de Brian Wilson, em 2025, e agora de Love.

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