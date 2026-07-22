Mike Preston, ator de 'Mad Max 2', morre aos 93 anos
Intérprete de Pappagallo no clássico dirigido por George Miller morreu na Flórida; carreira também incluiu sucesso na música e na televisão australiana
O ator e cantor Mike Preston, conhecido por interpretar o personagem Pappagallo em "Mad Max 2: A Caçada Continua (Mad Max 2: The Road Warrior)", morreu, aos 93 anos, na Flórida, nos Estados Unidos.
Embora a morte tenho ocorrido em junho, ela só foi confirmada pela esposa do artista, Josie Preston, nesta terça-feira (21), segundo o site americano Variety. Ele deixa a esposa, Josie Preston, e duas filhas.
Além do papel no clássico dirigido por George Miller, Preston também ficou conhecido por interpretar o detetive Bob Delaney na série australiana "Homicide", da qual participou em 42 episódios.
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Nascido Jack Davis, Preston iniciou a carreira artística como cantor no Reino Unido, onde alcançou sucesso no fim da década de 1950, emplacando três músicas entre as 40 mais tocadas das paradas britânicas. Posteriormente, mudou-se para a Austrália, onde passou a atuar como cantor em casas noturnas e apresentador de televisão. Na TV australiana, comandou o programa In Melbourne Tonight e também participou de produções como Bellbird, Dixon of Dock Green, Tandarra, Chopper Squad e Cop Shop.
Sua estreia no cinema aconteceu em 1969, no filme "Stoney". Anos depois, ganhou projeção internacional com "Mad Max 2. Também protagonizou o longa de ficção científica "Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn" e interpretou Alec Shaw em oito episódios da série "Hot Pursuit".=
Preston também fez participações em séries de televisão, como "Law & Order". Seu último trabalho foi como dublador no jogo de videogame "The Getaway", lançado em 2002.