A- A+

BBB 25 Maike, Renata e Vinícius estão na berlinda do BBB 25; saiba como foi formado o 15º Paredão Votação para indicar os "emparedados" ocorreu logo após eliminação e Prova do Líder

O 15º Paredão do BBB 25 está formado. Logo após a eliminação de João Gabriel e Prova do Líder, nesta terça-feira (8), Maike, Renata e Vinícius foram colocados na berlinda.

Maike foi indicado pelo Líder Guilherme. Em seguida, houve votação aberta e os participantes escolheram Renata, com quatro votos.

Para completar o Paredão, Maike teve direito ao contragolpe. O nadador resolveu puxar Vinícius para a disputa.



Como foi a Prova do Líder?

Patrocinada por uma operadora de telefonia, a Prova do Líder foi uma espécie de “jogo da forca”. Os participantes precisavam completar uma frase com as letras conquistadas a partir de numerações escolhidas por eles em três telas.

O pernambucano Guilherme foi o primeiro a conseguir completar a frase, sendo coroado Líder. Para compor o Vip, escolheu a sogra, Joselma.



João Gabriel eliminado

No Modo Turbo, o BBB 25 contou com eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão na mesma noite. O eliminado foi anunciado logo no início do programa.



Quem saiu da casa foi João Gabriel, com 51,95% da média dos votos. Ele perdeu a disputa para os amigos Diego Hypolito e Vitória Strada, que receberam médias de 45,76% e 2,29%, respectivamente.

Veja também