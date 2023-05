A- A+

EUA Mike Tyson diz que Jamie Foxx teria tido um AVC; veja o que se sabe sobre o estado de saúde do ator Boxeador seria interpretado pelo vencedor do Oscar em série dirigida por Martin Scorsese

O ex-boxeador Mike Tyson, de 56 anos, afirmou ao PCB Podcast que o ator Jamie Foxx teria tido um AVC. Foxx, de 55, teve um "colapso total" durante as filmagens do longa "Back in Action" e foi hospitalizado. Desde então, o estado de saúde do ator, vencedor do Oscar por "Ray" é uma incógnita, com informações desencontradas dadas pela família e muita especulação nas redes sociais.

Tyson afirmou ao podcast ter ouvido dizer que Foxx foi hospitalizado após sofrer o derrame, ressaltando que não tinha certeza se a informação era verdadeira e que acha estranho não haver informação oficial sobre o estado de saúde do ator: "Não faço ideia do que aconteceu com Jamie Foxx", disse o boxeador. Uma biografia de Tyson está em pré-produção e Jamie Foxx interpretaria o ex-campeão dos pesos pesados. A série será dirigida por Martin Scorsese.

Sua filha Corinne avisou nas redes sociais que o ator estava tratando "complicações médicas". "Graças ao rápido atendimento, ele já está se recuperando", escreveu na postagem, pedindo, também, orações e privacidade durante esse período.

Segundo fontes próximas, Jamie vinha lidando com um conturbado ambiente de trabalho e o "colapso absoluto" veio após ele ser alvo de uma tentativa de golpe por um dos integrantes da equipe da produção. O ator chegou a demitir quatro membros da equipe.

"Uma pessoa foi demitida, e as investigações estão em curso após alguém tentar roubar 33 mil libras (algo em torno de R$ 203 mil) de Jamie Foxx. Parece que o negócio envolveu um Rolex, mas ainda estão tentando entender o que aconteceu", explicou uma fonte ao site "TMZ".

Jamie Foxx passou um período inerte no hospital e chegou a voltar a se comunicar. A situação grave, de acordo com uma fonte, fez com que familiares do artista se reunissem no local.

Depois de dois dias hospitalizado, o ator foi substituído nas gravações de "Back in Action".

Além de um dublê, Travis, um outro ator chamado Chris já aparece em cenas que seriam de Jamie.

Sem revelar o estado de saúde de Foxx, família e amigos pediram aos fãs que rezassem por ele.

Em 12 de maio, a filha de Foxx, Corinne, afirmou em sua conta no Instagram que o ator "estava fora do hospital há semanas" e que até "estava jogando pickleball ontem".

Três dias depois, Corinne voltou às redes sociais para dizer que o pai não só estava fora do hospital como apresentaria o game show "We are family" com ela. O programa irá ao ar no canal americano Fox.

Em 23 de maio, foi divulgado que o ator segue em recuperação e está recebendo tratamento 24 horas por dia em um centro de reabilitação de Chicago, onde é visitado pela família e amigos.

Veja também

