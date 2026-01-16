BBB 26: sister cancela cirurgia de seu cachorro para entrar no reality
Participante Milena, em conversa na casa, conta que preciso optar entre fazer uma cirurgia em seu cachorro ou comprar roupas para entrar no programa
No Big Brother Brasil, uma fala da participante mineira Milena Moreira causou bastante repercussão.Ela afirmou que precisou cancelar a cirurgia do seu cachorro para comprar as roupas que ia usar na casa.
Em conversa com Juliano Floss nesta sexta-feira (16), a sister afirmou que teve que optar em não fazer o procedimento, embora tenha admitido que o seu cão precisava passar pela cirurgia.
"Meu cachorro já é velho. Quando eu vim para cá (para o programa), ele ia fazer uma cirurgia, só que eu cancelei a cirurgia, mesmo ele precisando", afirmou Milena.
Questionada por Floss, que entendeu que o cancelamento se deu porque a sister precisava estar junto do seu animal, ela respondeu que esse não foi o motivo.
Leia também
• BBB 26: Milena chama Sol Vega de "bruxa velha", tem crise de choro e é consolada
• BBB 26: internautas apontam racismo de Paulo Augusto ao perguntar se Milena é participante
"Não é questão de estar junto, é porque eu tive que escolher entre comprar as blusas (...) minhas roupas são todas com estampa, e não pode", complementou a babá e recreadora de festa infantil, sobre a exigência do programa de ter vestimentas sem marcas, sem estamparias.
Visibilidade
Milena seguiu o papo afirmando apostar em sua visibilidade, a partir do momento em que entrasse no programa, para que algum Petshop, por exemplo, possa fazer o procedimento em seu cachorro.
Ela afirmou que disse para a sua mãe que "Se algum petshop quiser oferecer, pode postar lá".
Repercussão
Na página do Instagram da sister, uma sequência de fotos com seus cães - ela tem três cachorros - rendeu comentários dos internautas, a maioria deles reprovando a opção da sister em ter deixado de fazer a cirurgia do pet.
"É ele que precisa de cirurgia e você optou por comprar roupa com o dinheiro", comentou uma pessoa.
"Cadê a cirurgia, já que aman tanto?", postou outra.
"Ama? Amar deixando de fazer a cirurgia no cachorro pra comprar roupa? Egoísta!", retrucou mais uma pessoa.