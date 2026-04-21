Ter, 21 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
dia de despedida

Milena chora no último dia do BBB 26 e desabafa: "Não quero ir embora"

Reportar Erro
Milena chorou e disse que não quer ir embora do BBB - Foto: TV Globo/Reprodução

A manhã da final do programa Big Brother Brasil 26 começou com emoção dentro da casa. Nesta terça-feira, 21, os participantes foram acordados pelo Toque de Despertar pela última vez no reality.

No quarto Sonho de Eternidade, Milena foi a primeira a se levantar. A sister chorou ao perceber que o programa chegava ao fim, enquanto Ana Paula Renault e Juliano Floss permaneceram deitados.

O despertar desta terça contou com a música Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza.

Em seguida, a participante foi até a área externa e falou sozinha sobre o momento. "Último dia nessa casa. Não estou preparada para ir embora", disse. 

Ainda do lado de fora, Milena continuou o desabafo ao som da música Vida Real, tema do programa. "Cheguei no final. E agora não quero ir embora. Obrigada, BBB!", afirmou.

Milena disputa a final do BBB 26 ao lado de Ana Paula Renault e Juliano Floss. O resultado será definido pelo público ainda nesta terça-feira, no período da noite.

 

Reportar Erro

Newsletter