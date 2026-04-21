Milena chora no último dia do BBB 26 e desabafa: "Não quero ir embora"
Sister chorou ao perceber que o programa chegava ao fim
A manhã da final do programa Big Brother Brasil 26 começou com emoção dentro da casa. Nesta terça-feira, 21, os participantes foram acordados pelo Toque de Despertar pela última vez no reality.
No quarto Sonho de Eternidade, Milena foi a primeira a se levantar. A sister chorou ao perceber que o programa chegava ao fim, enquanto Ana Paula Renault e Juliano Floss permaneceram deitados.
O despertar desta terça contou com a música Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza.
Em seguida, a participante foi até a área externa e falou sozinha sobre o momento. "Último dia nessa casa. Não estou preparada para ir embora", disse.
Ainda do lado de fora, Milena continuou o desabafo ao som da música Vida Real, tema do programa. "Cheguei no final. E agora não quero ir embora. Obrigada, BBB!", afirmou.
Milena disputa a final do BBB 26 ao lado de Ana Paula Renault e Juliano Floss. O resultado será definido pelo público ainda nesta terça-feira, no período da noite.