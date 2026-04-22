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BBB 26 Milena dispara contra torcedora entrevistada na final do BBB 26: ''Só chamava a concorrência'' Durante o Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Milena questionou a escolha da mulher que deu entrevista representando sua torcida

Vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira, a Tia Milena, rasgou o verbo contra uma torcedora que foi entrevistada ao vivo na final do programa, realizada nesta terça-feira, 21. A mulher em questão mandou um recado para a recreadora infantil em nome do fã-clube formado por 500 mães de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que torciam por ela.

Durante o Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Milena questionou a escolha da mulher. "Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou para nenhuma festa. Por que foi ela? Não entendi."

Ceci Ribeiro tentou desviar do assunto, dizendo a Milena que conversariam sobre isso mais tarde. "A gente não pode cochichar e fazer isso com o público, mas já, já a gente vai conversar sobre isso em particular."

O incômodo de Milena já havia surgido anteriormente, ainda dentro da casa. Durante o intervalo do ao vivo, ela contou sobre a mulher para Ana Paula. "Deviam ter botado a Marcela, mãe do Miguel, para falar. Ela nunca me chamou para nenhum aniversário, só chamava a concorrência."

Ana Paula, então, deu um conselho: "É, mas depois você expõe isso, grava um vídeo. Faturar milhões em cima disso."

Mesmo assim, Milena disse ser grata pelo apoio da mulher. "Ok que ela pode ser uma das 500 mães, eu agradeço, mas para falar ao vivo?"

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