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Revista Milena é 1ª personagem da Turma da Mônica a ganhar título solo em quase 40 anos Introduzida em 2019 nas revistinhas da Turma, a personagem rapidamente caiu no gosto dos fãs e, segundo Giulia Ebohon, coordenadora de conteúdo do selo, já existe toda uma geração de fãs que nunca leu os gibis sem ela

A segunda-feira passada, dia 11, marcou mais um dia especial para a Turma da Mônica com a chegada de Milena, revista solo da personagem, às bancas. A garota curiosa e agitada é a primeira habitante do Bairro do Limoeiro a ganhar um título próprio desde 1989, quando Magali foi lançada pela primeira vez

"É muito tempo sem lançar uma revista de um personagem e eu acho que a gente encontrou o momento certo", disse Marina Takeda Sousa, filha de Mauricio de Sousa, artista e diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções (MSP), em entrevista exclusiva para o Estadão. "A Milena, nossa personagem, ela estava crescendo de uma forma muito bonita, a construção da personalidade dela, da personagem, o espaço que ela estava ganhando nas histórias, casou muito bem com esse novo momento editorial e criativo que a gente está tendo aqui na MSP."

Introduzida em 2019 nas revistinhas da Turma, Milena rapidamente caiu no gosto dos fãs e, segundo Giulia Ebohon, coordenadora de conteúdo do selo, já existe toda uma geração de fãs que nunca leu os gibis sem ela. "A Milena já tem esse protagonismo, e muitas crianças, inclusive, conhecem a turma já como um quinteto", disse ela.

"Foi natural - e coerente também - que, uma vez que a gente está nesse momento de expansão de portfólio, a gente tivesse um título para essa protagonista, assim como [Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali]."

Ainda que seja mais nova que outros personagens queridos como Do Contra, Xaveco, Marina e Titi, a popularidade e o carinho conquistados por Milena a tornaram a primeira (e única!) escolha da equipe da MSP para protagonizar uma nova revista. "Ela casa muito bem nesse complemento que ela faz com os [outros] protagonistas", seguiu Marina.

"Ela estava assumindo esse [protagonismo] muito naturalmente, representando muito bem todas as crianças que a gente estava alcançando, a repercussão dela estava sendo muito positiva, e o retorno das crianças estava sendo emocionante", comentou a diretora.

"Quando ela surgiu, ela foi reconhecida por um público gigantesco, não só pelas crianças negras, mas também por todas as crianças", completa Giulia. "Ela ocupa um lugar de humanidade, humanismo, da bagunça, que é muito comum, a gente reconhece isso nas crianças."

A evolução de Milena até 2026

O anúncio da chegada de Milena nas revistas da Turma da Mônica aconteceu em 2007, quando Mauricio contou, também ao Estadão, que a MSP trabalhava na chegada de uma personagem negra ao Bairro do Limoeiro. De lá até a revelação oficial da personagem, em 2017, ela passou por diversas mudanças conceituais, que trabalharam desde sua aparência até seu núcleo familiar.

Algumas dessas evoluções aconteceram já nas páginas, onde o visual da garota foi sendo alterado levemente até chegar no look atual, com o já icônico macacão verde e lacinho na cabeça

"A Milena surgiu e a roupa dela tinha alguns detalhes a mais", comenta Giulia. "A gente foi evoluindo e amadurecendo a personagem, também pegando input do público, e a gente foi tentando deixar esse visual um pouco mais padronizado com o restante do grupo. Foi uma evolução."

Um dos conceitos para Milena que se manteve desde sua concepção foi sua posição como a filha do meio família Sustenido, formada ainda pelo pai, Renato, a mãe, Silvia, e os irmãos Solange e Fabinho. Para Marina, isso surgiu da experiência familiar dela e do pai.

"A gente é de uma família muito grande, sempre todo mundo tem muitos irmãos, e a gente sabe o quanto isso é caótico e o quanto isso rende muitas histórias", conta. "[A Milena] tem uma irmã mais velha, que gosta de música, que tem uma banda, que é bem mais velha, então ela já tá numa outra pegada. E o irmãozinho, pequenininho, que causa também, que é bem mais novinho, e muito imaginativo. Não tem como não criar história boa com esses três "

Definindo a família Sustenido como "bem estruturada" para essa nova revista, Giulia reforça que parte das aventuras de Milena darão destaque à sua relação com os irmãos, uma vez que ela é a única membro da Turminha que é filha do meio.

"Acho que também faz parte dessa nova proposta editorial da gente se conectar com temas que se relacionam ao slice of life [gênero focado em histórias do dia-a-dia popularizado mundialmente por mangás], cotidiano, histórias de família", disse a coordenadora. "Então são vários temas que a gente tem a oportunidade de trabalhar nos nossos conteúdos."

Parcerias de Milena

Se já é melhor amiga de Mônica e Magali, Milena ainda criou um laço próprio com outro personagem histórico da Turma da Mônica: Franjinha. Os dois, inclusive, protagonizaram Franjinha & Milena: Em Busca da Ciência, série da HBO Max que já teve duas temporadas, estrelada por Bia Lisboa e Fabrício Gabriel. Sem entrar em detalhes, Marina e Giulia confirmaram que essa parceria estará presente no novo título.

"Eles têm personalidades que se complementam mesmo", contou Marina. "Os dois são muito curiosos, o Franjinha é cientista, a Milena é investigativa, ela gosta de testar as coisas. Acho que esses dois personagens casam muito bem mesmo."

"Já tivemos histórias dos dois [em outros títulos], vivendo várias aventuras e isso vai continuar, definitivamente. Ainda mais agora, que a Milena tem uma revista só dela, ela sendo dona da história, o Franjinha vai estar lá com certeza", completa.

É claro que Franjinha não será o único personagem a contracenar com Milena nas páginas. Giulia adianta que, assim como acontece com os outros protagonistas da MSP, ela navegará por "vários eixos" do Limoeiro.

"A gente está entendendo que ela tem uma característica, um papel [de] criança curiosa, bagunceira, ligada no 220, que se conecta também com essa infância de agora. A gente tem essa preocupação de criar esses canais de identificação e de conexão com o público atual. Tudo isso faz com que ela seja uma personagem potencial para a gente trabalhar em diversas frentes de conteúdo."

Com mãe veterinária, Milena também já interagiu muito com os bichinhos de estimação dos amigos, como Bidu, Monicão, Floquinho, Chovinista e mais. Perguntadas sobre a presença da chamada "Liga dos Pets" do Limoeiro na revista, Marina e Giulia riram e desconversaram, fazendo alusão a um novo projeto que será estrelado pelas mascotes da MSP.

"Eles talvez apareçam, claro, porque a mãe dela é a veterinária do bairro, mas a gente tem planos para esses animais mais para frente", contou Marina, mantendo o mistério.

A reação dos fãs à chegada da Milena

Quem cresceu consumindo os títulos da MSP, especialmente os Almanaques, com certeza se lembra das páginas dedicadas às cartas dos leitores. Em 2026, obviamente, o contato com a equipe por trás das revistas está mais fácil do que nunca e, a chegada de Milena em 2019, trouxe uma emocionante inundação de correspondências para o grupo.

Questionadas sobre a reação mais tocante que recebida neste período, Marina e Giulia são enfáticas: a identificação do público feminino com o cabelo de Milena.

"O que mais me pegou, mais me emocionou e que eu também me identifiquei muito, foi a questão do cabelo", contou a diretora executiva. "É algo que sempre ouvi sobre a Marina [contraparte da artista nos títulos da MSP]: 'gosto muito da sua personagem, meu cabelo é igual ao seu, é armado'. Acho isso tão importante, essa identificação com o cabelo armado, que existe fora do padrão, sabe?"

"Para mim, foi emocionante ver as meninas usando o seu black e falando ‘é igual ao da Milena, a Milena tem o cabelo igual o meu’. É lindo", concluiu.

Giulia concordou com a colega, contando ainda que muitas das mensagens vinham acompanhadas de fotos e vídeos de meninas pequenas vestidas iguais a Milena e fazendo festas temáticas da personagem. "É um lugar muito simbólico, muito bonito, assim, de reconhecimento mesmo."

O que esperar da revista solo

Em novo momento editorial, a MSP zerou a numeração de suas revistas. A partir de maio, os títulos de Mônica, Cebolinha e companhia serão lançados a partir do número um, com histórias mais ágeis que acompanham o estilo de leitura e consumo de conteúdo da geração alpha (nascidos entre 2010 e 2025).

"A Milena já chegou nessa pegada [em 2019], mais voltada para a criançada da geração alpha", explica Marina. "Mas agora ela está mais acelerada ainda, mais bagunceira ainda, com mais personalidade e com muitas histórias aí pra frente!"

Lançada quinzenalmente pela Panini, Milena pode ser adquirida nas bancas, lojas de quadrinhos e no site da editora, que já disponibilizou a pré-venda das próximas seis edições. Cada exemplar custa R$ 8,90.

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