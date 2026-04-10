Milena ganha a 13ª Prova do Anjo do BBB 26 e recebe prêmio inédito nesta edição; confira
Na disputa os participantes tiveram contato com um objeto escolhido pela família de cada um
A 13ª Prova do Anjo do BBB 26 foi vencida por Milena, garantindo o colar autoimune para a sister, após uma prova de habilidade e emoção. A disputa pela imunidade aconteceu na tarde desta sexta-feira (10), entre todos os participantes do reality, exceto o Líder Juliano Floss.
Dinâmica
Além da imunidade, Milena também vai receber um prêmio inédito pela conquista do Anjo da semana. Ainda hoje, a recreadora mineira vai ter um encontro presencial com uma pessoa da família, após quase 90 dias de confinamento na casa mais vigiada do Brasil.
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No programa ao vivo desta sexta (10), Tadeu Schmidt convocará os brothers para a formação do 15° Paredão. O Líder Juliano Floss e o Anjo Milena estão imunes nesta berlinda e assegurados no Top 6 do BBB 26. A sister escolheu Jordana para o Castigo do Monstro.
Emocionante
Na 13ª Prova do Anjo, os participantes tinham um minuto para identificar e descrever um objeto escolhido pela família de cada um, com objetivo de “dar aquela energia extra para a reta final do BBB 26", conforme anunciou Tadeu. Esse trecho emocionou os brothers, que reagiram com lágrimas, risos e declarações.
Em seguida, com o final da contagem regressiva, os brothers liberavam o acesso a uma bola, dando início ao cronômetro. A meta era transportar a esfera por meio de uma grande mesa de pebolim, equilibrando a bolinha nas barras transversais até o final do circuito. Milena venceu a prova no tempo mais rápido, conquistando o Anjo pela segunda vez no BBB 26.