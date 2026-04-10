A- A+

BBB 26 Milena ganha a 13ª Prova do Anjo do BBB 26 e recebe prêmio inédito nesta edição; confira Na disputa os participantes tiveram contato com um objeto escolhido pela família de cada um

A 13ª Prova do Anjo do BBB 26 foi vencida por Milena, garantindo o colar autoimune para a sister, após uma prova de habilidade e emoção. A disputa pela imunidade aconteceu na tarde desta sexta-feira (10), entre todos os participantes do reality, exceto o Líder Juliano Floss.

Dinâmica

Além da imunidade, Milena também vai receber um prêmio inédito pela conquista do Anjo da semana. Ainda hoje, a recreadora mineira vai ter um encontro presencial com uma pessoa da família, após quase 90 dias de confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

No programa ao vivo desta sexta (10), Tadeu Schmidt convocará os brothers para a formação do 15° Paredão. O Líder Juliano Floss e o Anjo Milena estão imunes nesta berlinda e assegurados no Top 6 do BBB 26. A sister escolheu Jordana para o Castigo do Monstro.

Emocionante

Na 13ª Prova do Anjo, os participantes tinham um minuto para identificar e descrever um objeto escolhido pela família de cada um, com objetivo de “dar aquela energia extra para a reta final do BBB 26", conforme anunciou Tadeu. Esse trecho emocionou os brothers, que reagiram com lágrimas, risos e declarações.

Em seguida, com o final da contagem regressiva, os brothers liberavam o acesso a uma bola, dando início ao cronômetro. A meta era transportar a esfera por meio de uma grande mesa de pebolim, equilibrando a bolinha nas barras transversais até o final do circuito. Milena venceu a prova no tempo mais rápido, conquistando o Anjo pela segunda vez no BBB 26.

Veja também