Milena provoca Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy no BBB 26: "fiscal de cozinha"
Dupla foi a útima a deixar a Prova do Líder de Resistência nesta sexta-feira (6)
Depois de deixarem por último a Prova do Líder de Resistência que durou mais de 14 horas, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy deram um mergulho relaxante na piscina. Enquanto nadavam, o gaúcho observava os colegas de confinamento que estavam na cozinha.
"Eles estão comendo ali negócio do VIP", apontou para Cowboy. Ao ouvir o Veterano, Milena, que estava na cozinha, responde. "Fiscal de cozinha, advinha só quem tá no VIP ainda, querido?", rebate. "Come tudo, pode comer", dispara Jonas.
Milena seguiu provocando os brothers. "Advinha, fiscais?", pergunta. "Você merece, come", responde Jonas Sulzbach novamente. Em seguida, Alberto Cowboy vai até a cozinha fala com Samira se ela "tomou" estalecas. Ele retorna para a piscina e diz para Jonas que os brothers que estavam no VIP "devem poder comer ainda".