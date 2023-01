Miley Cyrus anuncia novo álbum, "Endless Summer Vacation", para março

A- A+

A cantora norte-americana Miley Cyrus anunciou, nesta quinta-feira (5), o lançamento de seu oitavo álbum intitulado “Endless Summer Vacation”. O sucessor de “Plastic Hearts” (2020) chega às plataformas digitais no dia 10 de março.

O anúncio, bastante aguardado pelos fãs, veio através de uma contagem regressiva no site da cantora, que acabou nesta quinta-feira. A notícia do novo disco veio acompanhada de um trailer oficial. No vídeo, Miley aparece na borda de uma piscina com roupa preta e batom vermelho.

