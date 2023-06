Miley Cyrus está em negociações para se apresentar no próximo Super Bowl, diz site

A- A+

Miley Cyrus está em negociações para ser a estrela do show do intervalo do próximo Super Bowl, nos EUA, em fevereiro de 2024.

A informação foi revelada pelo portal "ABTLAB Insider", que já divulgou, com exclusividade, que Lady Gaga interpretaria a Arlequina nas telonas.

"Miley Cyrus está em negociações para se apresentar no próximo show do intervalo do Super Bowl, ela deve se juntar a outros 2 artistas masculinos que também estão em negociações", publicou o perfil do "ABTLAB Insider" no Twitter, neste domingo.

