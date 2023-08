A- A+

Música Miley Cyrus relembra 'briga' com Sinéad O'Connor em 2013: 'Fui julgada por tanto tempo' Em 2013, depois dizer que se inspirou em "Nothing Compares 2 You" para a produção do clipe de "Wrecking Ball", Miley foi criticada pela cantora

Após o lançamento de seu novo single na última sexta-feira, Miley Cyrus concedeu uma entrevista intimista ao canal americano ABC. Para divulgar "Used To Be Young", a cantora participou do especial "Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)".

Nele, ela comentou o desentendimento público que teve com Sinéad O'Connor, cantora irlandesa morta aos 56 anos em julho deste ano. Em 2013, depois dizer que se inspirou em "Nothing Compares 2 You" para a produção do clipe de "Wrecking Ball", Miley foi criticada pela cantora.

Na época, a dona do hit dos anos 1990 afirmou que "não era legal ficar sem roupa, lamber martelos e se permitir ser sexualizada": "Nenhum dos homens que estão olhando para você se importam com você, não se deixe enganar. Você vale mais do que o seu corpo ou o seu apelo sexual", escreveu em carta aberta.

Após o episódio, Miley chegou a divulgar prints de tweets de Sinéad e a comparou com Amanda Bynes, estrela de filmes adolescentes dos anos 2000 que enfrenta problemas de saúde mental. Hoje, Miley diz que já esperava que o clipe recebesse reações negativas, mas não de outras mulheres que já estiveram nesta posição. Ela afirmou, ainda, que não sabia sobre a luta que a irlandesa travava.

— Eu não tinha ideia do frágil estado mental em que ela se encontrava, e eu também tinha apenas 20 anos. Então, eu realmente não conseguia entender tanto a doença mental — comentou. — Fui julgada por tanto tempo por minhas próprias escolhas que estava exausta, e estava neste lugar onde finalmente estava fazendo minhas próprias decisões.

Miley finalizou ressaltando: "Deus abençoe Sinéad O'Connor de verdade, com toda a seriedade". Na época, após as publicações da cantora nas redes sociais, Sinéad ameaçou processá-la por zombar dela e da atriz. "Você tem ideia de como é estúpido e perigoso zombar de pessoas que sofrem de doenças? Quero dizer, realmente, quem te aconselha?".

Veja também

Saúde Adele revela desmaio nos bastidores de residência em Las Vegas após crise de dor na coluna