MÚSICA Miley Cyrus revela capa e data de lançamento de ''Something beautiful'' seu novo álbum de estúdio Novo projeto da cantora traz uma narrativa visual que busca fundir música, moda e arte

"Something Beautiful", o nono álbum de estúdio de Miley Cyrus, será lançado em 30 de maio de 2025. A notícia foi dada através das redes sociais da cantora na tarde desta segunda-feira (24). O novo álbum visual da artista traz 13 faixas originais.

Nas redes sociais, a cantora americana divulgou também a arte do álbum. A capa, fotografada por Glen Luchford, apresenta Miley usando uma peça de alta costura de 1997 de Thierry Mugler, estilista francês morto em 2022 e conhecido pela moda avant garde que já vestiu Madonna, Beyoncé e Lady Gaga.

Miley descreveu "Something Beautiful" como uma versão mais glamourosa e repleta de cultura pop de The Wall, clássico álbum do Pinky Floyd.

Apesar de nenhum single ter sido lançado até agora, Miley revelou que seu namorado, Maxx Morando, teve um papel essencial no desenvolvimento do álbum. Segundo ela, Maxx contribuiu ativamente na composição da faixa-título e esteve envolvido na produção de várias músicas do projeto.

