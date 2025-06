A- A+

CELEBRIDADES Miley Cyrus revela "crush" de infância em ator: "Eu e minha irmã mais velha éramos obcecadas" Cantora falou sobre filmes e ousou revelar quem era sua paixão famosa quando mais nova; atriz admitiu ter um lençol com o rosto dele e uma foto na tela do celular

Como muitas adolescentes, a atriz e cantora Miley Cyrus, hoje com 32 anos, também tinha uma paixão por celebridades. No caso da artista, por um ator de Hollywood. Assim como seus fãs, que penduravam pôsteres de Hannah Montana nos quartos e compravam os CDs da personagem, ela também carregava o rosto de uma pessoa em específico para todos os lugares.

Em uma entrevista recente, a americana surpreendeu o público ao revelar um "crush" de infância peto ator e produtor Leonardo DiCaprio, de 50 anos.

Em meio ao lançamento de seu novo álbum, "Something Beautiful", Miley teve um encontro com a revista Vanity Fair e foi incentivada a jogar uma "roleta de recomendações" de filmes. Primeiro, a cantora teve que dizer o que, para ela, era um filme nostálgico para dormir fora de casa. Ela não hesitou e respondeu: "Romeu e Julieta".





A produção de 1996, que está disponível na plataforma de streaming Disney+, é baseada no clássico de William Shakespeare, estrelado por Leonardo DiCaprio e Claire Danes e dirigido por Baz Luhrmann.

Apesar de clássica, a escolha da artista não estava exatamente relacionada à trama, mas sim ao seu protagonista.

"Quando eu era criança, eu e minha irmã mais velha comprávamos lençóis idênticos do Leo. Éramos obcecadas por ele", admitiu Cyrus. Ela, inclusive, chegou a admitir ter uma foto do ator na capa do celular, com uma ressalva: "só o Leo jovem!", explicando que só se sentia atraída pelo DiCaprio dos anos 1990..

