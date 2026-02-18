A- A+

Série Miley Cyrus revive Hannah Montana em especial de 20 anos O Disney+ anunciou o lançamento de um especial de vinte anos da série

Miley Cyrus está novamente envolvida com Hannah Montana. O Disney+ anunciou o lançamento de um especial de vinte anos da série, que conta com a estrela como protagonista.

O anúncio da novidade veio pelas redes sociais, quando a plataforma de streaming divulgou que Hannah Montana 20th Anniversary Special estreia em 24 de março. Segundo o Deadline, o programa terá gravação em formato de plateia ao vivo e Alex Cooper como apresentador.

A ideia da celebração é marcar duas décadas desde o lançamento do programa, que foi ao ar pela primeira vez em 24 de março de 2006. Além de relembrar memórias da época, o especial também contará com imagens nunca antes vistas e cenários icônicos da série original.

"Hannah Montana sempre será uma parte de quem eu sou", declarou Miley Cyrus. "O que começou como um programa de TV se tornou uma experiência compartilhada que moldou a minha vida e a vida de tantos fãs, e eu serei sempre grata por essa conexão. O fato de que isso ainda significa tanto para as pessoas depois de todos esses anos é algo de que me orgulho muito. Este 'Hannahversary' é a minha maneira de celebrar e agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado por 20 anos."

