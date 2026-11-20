CASAMENTO
Miley Cyrus vai se casar neste fim de semana, diz site
Cantora está noiva do produtor Maxx Morando deste o ano passado
Fim de semana promete festão na casa de Miley Cyrus. Segundo o site TMZ, a cantora se casa nos próximos dias com o produtor musical Maxx Morando. A cerimônia está programada para acontecer na Califórnia, com detalhes sob intenso segredo.
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O site diz também que Miley vem dando pistas sobre o assunto, especialmente por, no mês passado, Maxx ter subido ao palco de um show dela para tocarem juntos a música "Let's Get Married" ("Vamos nos casar"). Os dois ficaram noivos no ano passado.
Este não será o primeiro casamento da cantora, que já trocou alianças com o ator Liam Hemsworth em 2018. Os dois ficaram juntos por mais um ano depois disso.