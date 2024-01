A- A+

REI DO ROCK Milhares de covers de Elvis pegam trem a caminho da "capital" do Rei do Rock na Austrália Festival em homenagem ao cantor dura cinco dias e tem concurso de sósias e apresentações musicais

Prestes a embarcarem no Blue Suede Express, milhares de covers de Elvis Presley cruzaram a estação central de trem de Sydney na quinta-feira, numa peregrinação de devotos do Rei do Rock. O trem deixa a cidade em direção à pequena cidade agrícola de Parkes, que recebe cerca de 25 mil fãs obstinados para o festival em homenagem a Elvis todos os anos.

Os mais incrédulos podem lembrar que Elvis Presley nunca cantou uma nota sequer na Austrália, muito menos em Parkes, que fica a cerca de 350 quilômetros de Sydney. Mas Taz “Funky Elvis” Dimtsis diz que usaria qualquer desculpa para tirar a poeira de seu macacão vermelho cintilante.

"Ele pensou que seria esquecido. E olhe para ele, está maior do que nunca" disse ele à AFP, enquanto sucessos de Elvis eram cantados num palco próximo. "É fantástico."

Os entusiasmados amantes de Elvis arrumaram seus topetes e enxugaram as costeletas falsas encharcadas de suor enquanto esperavam pelo trem na umidade abafada do verão de Sydney. Ostentando um traje enfeitado com lantejoulas azuis brilhantes, Jenny Dollin disse que mal conseguia conter sua excitação.

"Quando você chega a Parkes, a cidade inteira está lá para te conhecer. Me faz chorar" disse o homem de 45 anos à AFP.

O primeiro Festival de Elvis foi realizado em Parkes em 1993, fruto de uma ideia dos proprietários de restaurantes locais Bob e Anne Steel. Hoje, a cidade de cerca de dez mil habitantes ostenta orgulhosamente o título de “A capital de Elvis da Austrália”.

Realizado durante cinco dias, o evento deste ano contará com competições de sósias, exposições de arte e dezenas de homenagens musicais. Centenas de fãs tinham tudo isso pela frente quando o trem com destino a Parkes saiu de Sydney na manhã de quinta-feira, apenas dois minutos atrasado.

"Podemos confirmar que Elvis deixou a estação" disse o locutor da plataforma.

