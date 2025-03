A- A+

Famosos Milhões de seguidores, tráfico de pessoas e estupro: conheça Andrew Tate, citado em "Adolescência" Fama de ex-kickboxer surgiu em 2016, quando apareceu pela primeira vez em reality show no Reino Unido, do qual acabou expulso depois de vídeo mostrá-lo atacando uma mulher

Grande sucesso do momento, "Adolescência", minissérie da Netflix que estreou na última quinta-feira, traz a chocante história de Jamie, adolescente de 13 anos que vive na Inglaterra e é acusado de matar uma colega de escola a facadas. Durante quatro episódios, cada um deles filmado em uma tomada contínua (ou seja, sem cortes), o espectador acompanha um momento pós-crime: um dia depois, três dias, sete meses e, finalmente, 13 meses.

Dos pais à polícia, todos querem entender o que aconteceu com Jamie. A busca por essa resposta coloca questões contemporâneos sobre masculinidade tóxica, bullying e redes sociais. Criador da série, Stephen Graham (que também atua como Eddie Miller, pai de Jamie), explicou que os episódios não são baseados em um caso real específico, mas o noticiário, de fato, o inspirou a escrever sobre o assunto.

Andrew Tate, influencer com mais de 10 milhões de seguidores no X e que compartilha sua visão violenta da masculinidade, é citado em "Adolescência".





Figura do movimento masculinista online, Tate deixou recentemente a Romênia rumo aos Estados Unidos com seu irmão Tristan, mesmo enfrentando acusações de estupro e tráfico de pessoas em Bucareste. Os dois irmãos, apoiadores declarados do presidente dos EUA, Donald Trump, estão agora na Flórida, onde uma investigação criminal foi aberta contra eles.

Os irmãos, que têm nacionalidade britânica e americana, são acusados pela Justiça romena de terem criado com duas mulheres, em 2021, uma organização criminosa com ramificações na Romênia e no Reino Unido, e de explorar sexualmente várias vítimas.

No ano passado, os Tate já haviam sido condenados em um caso de fraude fiscal no Reino Unido. Andrew Tate se mudou para a Romênia anos atrás depois de começar um negócio de webcam no Reino Unido.

Ex-kickboxer, Andrew Tate alcançou a fama em 2016 quando apareceu pela primeira vez no reality show "Big Brother" do Reino Unido, mas foi expulso depois de um vídeo mostrá-lo atacando uma mulher. Ele, então, se voltou para as plataformas de mídia social para promover suas visões frequentemente misóginas e divisivas sobre como ser bem-sucedido.

Tate acabou banido das redes sociais Instagram e TikTok devido às suas publicações, porém mais de 10 milhões de pessoas seguem no X o seu conteúdo, considerado homofóbico e racista.

Segundo a BBC, Emory Andrew Tate nasceu em dezembro de 1986 e recebeu o nome do pai, um americano que trabalhou para a Força Aérea americana na Grã-Bretanha e que também era um mestre de xadrez. Os pais dele se conheceram no Reino Unido antes de se mudarem para os EUA, onde Tate foi criado até a separação dos pais, quando ele foi para Luton, Inglaterra.

Ele começaria a ganhar notoriedade após ser campeão mundial de kickboxing quatro vezes. Mas teria ainda mais sucesso ao aparecer em vídeos exibindo um estilo de vida ultraluxuoso, carros velozes, jatos particulares e iates.

Pouco antes de ser preso pela primeira vez, em dezembro de 2022, ele se envolveu em uma discussão com a ativista ambiental Greta Thunberg no X (então Twitter). Na ocasião, Tate se gabou de ter 33 carros de luxo e forneceu algumas informações sobre os modelos.

"Este é apenas o começo. Por favor, forneça seu endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas enormes emissões (de CO2)", completou.

Greta então respondeu: "sim, por favor me esclareça". E então, finalizou com o comentário que fez sua postagem ultrapassar 3,9 milhões de curtidas: "envie-me um e-mail para [email protected]".

Veja também