cultura Milionário, da dupla com José Rico, tem quadro estável após AVC Cantor deu entrada em hospital, no interior paulista, na última segunda e segue "em reabilitação", diz boletim

O cantor sertanejo Milionário, de 84 anos, conhecido pelo trabalho na dupla com José Rico, tem quadro estável após sofrer um AVC. Em boletim médico divulgado no Instagram do artista na tarde desta quarta-feira (22), o hospital afirma que ele segue em reabilitação e “continua consciente, comunicativo e até cantando para o seu médico neurologista”.

Milionário deu entrada no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado em São José do Rio Preto, no interior de estado de São Paulo, na noite da última segunda-feira (20). Após uma análise da equipe médica, foi diagnosticado com um quadro de AVC Isquêmico.

“No momento, o paciente continua consciente, comunicativo e até cantando para o seu médico neurologista, Dr. Renato Simões. Ele permanece sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral. O paciente segue fazendo exames e em reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde”, diz a nota divulgada na mídia social.

Segundo o boletim médico, citando a família do artista, Milionário passou por um estresse traumático, causado pela perda de um ente querido. Inicialmente, a suspeita era hemorragia no cérebro.

Conhecidos por sucessos como "Estrada da vida" e "Decida", Milionário & José Rico estiveram em atividade entre 1970 e 2015, quando José Rico faleceu após uma parada cardíaca.

