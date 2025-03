A- A+

INTERNACIONAL Millie Bobby Brown sobe em trio elétrico com Pabllo Vittar em São Paulo: "Adoro vir ao Brasil" Estrela de 'Stranger things' veio ao país para divulgar o filme 'The electric state', da Netflix

Estrela de “Stranger things”, a britânica Millie Bobby Brown veio ao Brasil para divulgar o filme “The electric state”, da Netflix, e subiu em um trio elétrico com a cantora Pabllo Vittar na noite desta sexta-feira (14), em São Paulo.

Acompanhada dos diretores do filme, os irmãos Anthony e Joe Russo, ela apareceu no trio elétrico estacionado em um hangar no Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, para saudar os fãs. Disse ter amado o Brasil e se divertido muito durante as gravações do longa.



“Eu amo vocês”, soltou a atriz, arriscando um português com leve sotaque carioca.

“Eu amo os meus fãs brasileiros, estou muito feliz de estar aqui, adoro vir ao Brasil”, disse ela, que chamou Vittar ao palco. O show da cantora ocorreu durante um evento da Netflix para divulgar o filme.

Em entrevista à revista Capricho, Millie disse ter jantado num “restaurante incrível” em São Paulo e passeado em um shopping da cidade.

