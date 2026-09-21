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FAMOSOS Millie Bobby Brown celebra 2 anos de casamento e aparece com os filhos: "Você mudou minha vida" A comemoração ocorre poucos dias depois de o casal anunciar que aumentou a família

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Millie Bobby Brown celebrou nesta segunda-feira, 21, dois anos de casamento com Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi. Para marcar a data, a atriz de Stranger Things compartilhou uma foto em família, na qual aparece com os dois filhos no colo, e um vídeo dançando com o marido.

Na legenda da publicação, a atriz, de 22 anos, se declarou ao companheiro, de 24, e destacou a transformação vivida desde o início do relacionamento. "Dois anos de casados. Ah, como você mudou minha vida, J. Eu te amo muito! Que possamos sempre seguir o nosso próprio ritmo", escreveu.

A publicação recebeu mensagens de carinho dos fãs. "Eles são tão fofos; eu amo esse casamento", escreveu uma pessoa nos comentários. "E agora são quatro de vocês", disse outra. "Feliz 2 anos para o meu melhor casal!", acrescentou mais uma. "Você e sua família merecem toda felicidade do mundo!", emendou um seguidor.

Jake também homenageou a atriz. O modelo publicou um vídeo que reúne diferentes momentos de descontração ao lado da esposa e escolheu Come On Eileen, da banda Dexys Midnight Runners, para a trilha sonora. "2 anos, Sra. B, vamos lá!", escreveu na legenda.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciam segundo filho

A comemoração ocorre poucos dias depois de o casal anunciar que aumentou a família. Na semana passada, Millie revelou o nascimento do segundo filho ao publicar uma imagem das mãos dela e de Jake segurando a mão do bebê. "Olá, carinha!", escreveu a atriz. A chegada da criança também foi confirmada pela revista People na última quinta-feira, 17.

O primeiro filho do casal chegou à família em agosto de 2025, quando Millie anunciou que ela e Jake haviam adotado uma menina. Na época, a atriz afirmou que os dois estavam animados para viver a nova etapa da maternidade e paternidade com tranquilidade e privacidade.

Desde então, os dois preservam a identidade dos filhos. Os nomes das crianças não foram divulgados, e o casal evita mostrar o rosto dos pequenos nas redes sociais. No início de setembro, Millie compartilhou apenas um raro registro da filha durante uma viagem da família pelas Dolomitas, na Itália.



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