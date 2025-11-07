A- A+

FAMOSOS Millie Bobby Brown e David Harbour posam juntos em pré-estreia de "Stranger things 5" após rumores Volume 1 da quinta temporada estreia no dia 26 de novembro na Netflix, a partir das 22h, horário de Brasília

Millie Bobby Brown e David Harbour posaram juntos e sorridentes na noite da última quinta-feira, em Los Angeles, no tapete vermelho da pré-estreia da quinta temporada de "Stranger things", afastando rumores de problemas entre eles no set da série da Netflix. O jornal Daily Mail havia publicado, na última semana, que a atriz britânica, de 21 anos, fez uma denúncia formal sobre o comportamento do ator americano, de 50 anos, antes das gravações da última temporada, acusando-o, de assédio e bullying.

À revista The Hollywood Reporter, Ross Duffer, um dos criadores da série, falou sobre o assunto.

“Obviamente, vocês entendem que não posso entrar em detalhes sobre assuntos pessoais dos bastidores, mas posso dizer que estamos trabalhando com esse elenco há 10 anos e, a essa altura, eles são como uma família para nós e nos importamos muito com eles", disse um dos irmãos Duffer. "Então, sabe, nada importa mais do que ter um ambiente de trabalho onde todos se sintam seguros e felizes.”

O produtor executivo Shawn Levy também foi questionado pela revista sobre o assunto:

“Você precisa criar um ambiente de trabalho respeitoso, onde todos se sintam confortáveis e seguros, e foi isso que construimos. Li várias histórias, desde as totalmente imprecisas até… há muita especulação em torno disso. Mas a verdade é que consideramos essa equipe e esse elenco como família, e por isso nos tratamos com respeito, e isso sempre foi fundamental.”

Além de posarem juntos, Millie e David tiraram fotos com o todo o elenco da série, que se despede agora de um dos maiores sucessos da história da Netflix. O volume 1 da quinta temporada, com quatro episódios, chega ao catálogo no dia 26 de novembro a partir das 22h, horário de Brasília. O Volume 2, com mais quatro, no dia 25 de dezembro, no mesmo horário. O episódio derradeiro entra no ar, também às 22h, no dia 31 de dezembro.

Veja também