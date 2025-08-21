Qui, 21 de Agosto

ADOÇÃO

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adotam primeira filha; veja publicação

A atriz e o modelo casaram no ano passado e estão juntos há mais de quatro anos

Millie Bobby Brown e o marido, Jake Bongiovi, confirmaram a chegada da primeira filha do casalMillie Bobby Brown e o marido, Jake Bongiovi, confirmaram a chegada da primeira filha do casal - Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP

A atriz Millie Bobby Brown, de 21 anos, e o marido Jake Bongiovi, de 23, adotaram uma menina. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (21), através de uma publicação no Instagram da protagonista de ''Stranger Things'', confirmando a chegada da primeira filha do casal. 

''Neste verão, nós demos as boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção'', disse a atriz no comunicado. 

Millie e Jake se casaram em maio de 2024 e completaram quatro anos de relacionamento em 2025. Nas redes sociais, os dois costumam compartilhar fotos e declarações em datas ocasionais como casamento ou aniversário de namoro. 

''Estamos muito animados para embarcar neste lindo próximo capítulo da parentalidade em paz e privacidade. E então havia três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi'', concluiu a atriz.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Quem são Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi
Nascida na Espanha e naturalizada britânica, Millie Bobby Brown ficou mundialmente conhecida por interpretar a Eleven em ''Stranger Things'', além de protagonizar outras produções também da Netflix, como ''Enola Holmes'' e ''Donzela''. Jake Bongiovi, filho do astro do rock Jon Bon Jovi, é um modelo norte-americano que atuou no longa-metragem ''Sweethearts". 

