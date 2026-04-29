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DOCUMENTÁRIO Milton Hatoum será tema de documentário dirigido por Marcelo Gomes Documentário visa retratar desde o início a trajetória do escritor e tem previsão de início de gravação para o segundo semestre de 2026

Marcelo Gomes está dirigindo um documentário a respeito de Milton Hatoum. Na última sexta-feira, 24, o escritor passou a assumir a Cadeira nº 6 do Quadro dos Membros Efetivos da Academia Brasileira de Letras (ABL), e o cineasta, juntamente com a produção da Matizar Filmes, foram conferir o momento para utilizá-lo em Um Escritor Entre Dois Mundos.

Além de assumir o papel de direção, Gomes também está à frente do roteiro. O documentário visa retratar desde o início a trajetória do escritor.

"Na obra do Milton Hatoum estão presentes a visão do imigrante libanês e a reflexão do caboclo amazonense. Ele é um intelectual que transita no mundo literário, mas, além disso, é um grande professor, que nos ensina sobre a alma e a cultura brasileira de forma tão simples, especial e profunda", declarou Gomes em comunicado oficial. "Então, esse documentário é fundamental para a compreensão de nós, enquanto brasileiros, e para enriquecer a cultura nacional e também internacional".

O filme

Esta não é a primeira produção que traz o trabalho do diretor ao lado da Matizar Filmes. Após a colaboração em Retrato de um Certo Oriente, baseado na obra de Hatoum, a ideia agora é trabalhar a vida do escritor.

"A Matizar tem uma relação profunda com a obra de Milton Hatoum. Já produzimos dois filmes baseados em seus livros, Órfãos do Eldorado e Retrato de um Certo Oriente, e este documentário nasce justamente desse vínculo, buscando expandir o diálogo entre literatura e cinema", afirma Mariana Ferraz, Diretora Executiva da Matizar Filmes.

Um Escritor Entre Dois Mundos pretende abordar outros momentos significativos na vida de Hatoum, além da nova posição na ABL. O filme promete relembrar suas passagens pelo Líbano e Amazonas.

Lançamento

O documentário tem previsão de início de gravação para o segundo semestre de 2026. Apesar de não ter data oficial, o lançamento deve ocorrer no final de 2027.

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