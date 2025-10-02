A- A+

Cultura+ Milton Nascimento é diagnosticado com demência: "Piora brusca no quadro cognitivo", diz filho Cantor, que convivia com o Parkinson há dois anos, descobriu doença em julho deste ano, após realizar viagem de motorhome com o filho

O cantor Milton Nascimento foi diagnosticado, no primeiro semestre deste ano, com Demência com Corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa progressiva, sem cura, com sintomas que podem incluir lapsos de memória, desorientação espacial, flutuações no estado de alerta, alucinações visuais, problemas de movimento e distúrbios do sono.



A informação foi revelada por Augusto Nascimento, filho do artista, em reportagem publicada pela revista "piauí" nesta quinta-feira (2).

A descoberta da doença aconteceu depois de Augusto notar uma mudança significativa no comportamento do pai, que passou a ficar "esquecido, com pouco apetite e o olhar muitas vezes fixo em um único ponto", além de "repetitivo, indo e voltando nas mesmas histórias em questão de minutos", como relatou à publicação.



Em abril, após o cantor, de 82 anos, ser submetido a uma bateria de exames, veio a constatação médica de que o músico passava, de fato, por uma "piora brusca no quadro cognitivo", como rememorou Augusto à "piauí".



Diante da situação, o filho do artista perguntou ao médico se seria algo imprudente cair na estrada com o pai para realizar um sonho antigo de ambos: cruzar juntos as estradas dos Estados Unidos, num motorhome. E assim foi feito.



Ao longo do mês de maio, Milton e Augusto, de 32 anos, percorreram quatro mil quilômetros entre os estados de Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. No retorno ao Brasil, pouco tempo depois, em julho, novos exames identificaram que o artista sofria de demência por corpos de Lewy (DCL), a mesma doença com a qual o ator Robin Williams lidou, em 2014.

Em março deste ano, Augusto já havia revelado, em entrevista ao Jornal Nacional, que Milton Nascimento convive com Parkinson desde 2023. "Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes", explicou Augusto à época.



"Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo", acrescentou ele, em referência ao desfile da escola de samba carioca, que o homenageou no carnaval deste ano.

Veja também