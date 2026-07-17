Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia; equipe atualiza estado de saúde
Aos 83 anos, o artista segue em boa evolução clínica, recebe acompanhamento médico e deve continuar o tratamento em casa após a alta
O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado nesta quinta-feira, 16, para tratar uma pneumonia. A equipe do artista divulgou uma nota nas redes sociais afirmando que o quadro é uma intercorrência comum diante do atual estado de saúde do músico.
Segundo o comunicado, Milton segue estável e apresenta boa evolução clínica, recebendo todo o suporte necessário da equipe médica responsável pelo atendimento. A previsão é de que o cantor tenha alta nos próximos dias e continue o tratamento em casa, priorizando seu conforto e recuperação.
A equipe de Bituca, como o artista é conhecido, explicou que a internação faz parte dos cuidados necessários neste momento. "Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", informou a nota publicada nas redes sociais.
O cantor já vinha enfrentando outros desafios de saúde nos últimos anos. Em 2023, Milton passou a conviver com o diagnóstico de Parkinson, condição que contribuiu para sua decisão de deixar os palcos após a turnê de despedida realizada em 2022.
Em outubro de 2024, o filho do artista, Augusto Nascimento, revelou à Revista Piauí que o pai também foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as funções cognitivas.
Leia também
• Mãe de Mac Allister sofre com críticas por revelar não cantar música contra a Inglaterra
• 'Total eclipse of the heart': música eternizada por Bonnie Tyler não foi escrita para ela
• 'Noites Analógicas' transforma o Recife em palco para a cultura do vinil e da música independente
Uma das maiores vozes da MPB
Com mais de 60 anos de carreira, Milton Nascimento é considerado um dos maiores nomes da música brasileira. Dono de uma voz marcante, o cantor construiu uma trajetória reconhecida no Brasil e no exterior, com canções que se tornaram clássicos da MPB.
Ao longo da carreira, Bituca lançou dezenas de álbuns, conquistou cinco prêmios Grammy e recebeu homenagens por sua contribuição à música, incluindo o Grammy Latino Lifetime Achievement Award, dedicado a artistas pelo conjunto da obra.
Mesmo afastado dos palcos, Milton permanece como uma referência para diferentes gerações de músicos e fãs, que acompanham sua trajetória e celebram seu legado na cultura brasileira.