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MÚSICA Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia; equipe atualiza estado de saúde Aos 83 anos, o artista segue em boa evolução clínica, recebe acompanhamento médico e deve continuar o tratamento em casa após a alta

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado nesta quinta-feira, 16, para tratar uma pneumonia. A equipe do artista divulgou uma nota nas redes sociais afirmando que o quadro é uma intercorrência comum diante do atual estado de saúde do músico.

Segundo o comunicado, Milton segue estável e apresenta boa evolução clínica, recebendo todo o suporte necessário da equipe médica responsável pelo atendimento. A previsão é de que o cantor tenha alta nos próximos dias e continue o tratamento em casa, priorizando seu conforto e recuperação.

A equipe de Bituca, como o artista é conhecido, explicou que a internação faz parte dos cuidados necessários neste momento. "Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", informou a nota publicada nas redes sociais.

O cantor já vinha enfrentando outros desafios de saúde nos últimos anos. Em 2023, Milton passou a conviver com o diagnóstico de Parkinson, condição que contribuiu para sua decisão de deixar os palcos após a turnê de despedida realizada em 2022.

Em outubro de 2024, o filho do artista, Augusto Nascimento, revelou à Revista Piauí que o pai também foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as funções cognitivas.

Uma das maiores vozes da MPB

Com mais de 60 anos de carreira, Milton Nascimento é considerado um dos maiores nomes da música brasileira. Dono de uma voz marcante, o cantor construiu uma trajetória reconhecida no Brasil e no exterior, com canções que se tornaram clássicos da MPB.

Ao longo da carreira, Bituca lançou dezenas de álbuns, conquistou cinco prêmios Grammy e recebeu homenagens por sua contribuição à música, incluindo o Grammy Latino Lifetime Achievement Award, dedicado a artistas pelo conjunto da obra.

Mesmo afastado dos palcos, Milton permanece como uma referência para diferentes gerações de músicos e fãs, que acompanham sua trajetória e celebram seu legado na cultura brasileira.

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