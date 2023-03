A- A+

Show Milton Nascimento faz participação em último show de Coldplay no Brasil Banda britânica também recebeu Seu Jorge e filhos de Caetano Veloso em encerramento da série de 11 shows que realizou no país

O encerramento da série de 11 shows do Coldplay no Brasil foi marcado pela participação especial de Milton Nascimento. Na noite da última terça-feira (28), no Estádio Nilton Santos — espaço mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro —, a banda britânica recebeu o artista brasileiro para cantar "Maria, Maria". Também subiram ao palco Seu Jorge, Hamilton de Holanda e Moreno, Zeca e Tom Veloso, filhos de Caetano Veloso.

Na ocasião, Moreno, Zeca e Tom interpretaram "Todo homem", canção composta pelos três (aquela do refrão "Todo homem precisa de uma mãe"), e com direito a Chris Martin nos teclados.

Veja vídeo de participação de Milton Nascimento

O grupo começou a série de apresentações no Brasil no dia 10 de março, em São Paulo, onde realizou um total de seis shows. Em seguida, em Curitiba, ocorreram dois. Por fim, Chris Martin (vocalista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (baixista) e Will Champion (baterista) passaram pela capital fluminense para três eventos.

A banda postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a recepção dos brasileiros ao longo da turnê. "Obrigado pelas incríveis semanas no Brasil. Nós tivemos momentos maravilhosos. Até a próxima vez", afirmou mensagem do grupo.

