Milton Nascimento se pronuncia nas redes após ter sido "barrado" em assento no Grammy 2025

Após ter sido "barrado" na cerimônia do Grammy 2025 realizada neste domingo (2) em Los Angeles (EUA), o cantor e compositor Milton Nascimento, 82, se pronunciou sobre o assunto em seu Instagram.



A repercussão em torno do caso se deu depois que o artista, indicado à premiação, ficou sem assento na mesa do salão principal da cerimônia.



Na verdade, o assento foi ocupado pela cantora americana Esperanza Spalding, com quem o brasileiro havia sido indicado na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz ("Milton + Esperanza", 2024).



A propósito, Samara Joy com "A Joyful Holiday", foi a vencedora da categoria.







Escadas até a arquibancada

No Instagram, Bituca falou sobre o caso, salientando que no convite recebido da Academia, constava que o lugar no salão principal ficaria com Esperanza, enquanto ele ocuparia um lugar na arquibancada.



Como o próprio Milton ressaltou, foram desconsiderados, entre outros fatores, a sua idade e a sua impossibilidade de subir e descer escadas - trajeto inevitável para chegar até as arquibancadas.



Milton, "lenda viva"

A própria cantora americana com quem Milton gravou, também foi às redes e demonstrou insatisfação com o ocorrido na premiação.



Esperanza se referiu a Milton Nascimento como "lenda viva" e afirmou que o fato não lhe "pareceu certo":

"Então, Milton não ganhou um assento nas mesas da cerimônia deste ano. Isso não me pareceu certo. Não estou falando de ganhar um Grammy. Estamos celebrando a gloriosa vitória de Samara Joy. Estou falando de um assento físico…



Aqui nesta mesa onde estou sentada. Estou indignada que essa lenda viva não tenha sido considerada importante o suficiente para se sentar entre os A-listers, ou seja lá como as mesas no salão principal são organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo. Gritem se nos virem na TV!"



Veja na íntegra a publicação de Milton no Instagram:





