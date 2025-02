A- A+

grammy 2025 Milton Nascimento não foi ao Grammy: "Optamos pela ausência dele na cerimônia principal" Ao descobrir que lenda viva da MPB ficaria nas arquibancadas da festa, equipe do brasileiro decidiu não comparecer ao evento

Milton Nascimento usou as redes sociais para explicar o que aconteceu na cerimônia do Grammy, realizada em Los Angeles, na noite de domingo (2).

Durante a premiação, a cantora e contrabaixista americana Esperanza Spalding levou uma imagem de Milton impressa com os dizeres: "essa lenda viva deveria estar sentada aqui".

De acordo com a artista, a organização do evento não deu um assento para o brasileiro nas mesas principais da festa. Milton e Esperanza concorriam ao Grammy na categoria melhor álbum de jazz pelo disco "Milton + Esperanza".

Milton, no entanto, diz que não foi barrado e nem privado de ter um assento na cerimônia principal do Grammy.

Diante da falta de um lugar nas mesas principais, o cantor, lenda viva da música popular brasileira, decidiu não comparecer à cerimônia.

Leia a íntegra da mensagem da equipe de Milton Nascimento:

"O cantor e compositor Milton Nascimento não foi barrado e nem privado de ter um assento na cerimônia principal do Grammy.

Um dia antes, quando observamos os convites, constatamos que a Academia havia destinado um lugar para Esperanza, artista com quem Milton divide o disco indicado, nas mesas, entre os artistas principais ali presentes, enquanto destinaram para a lenda brasileira um lugar na arquibancada, desconsiderando não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas.

Quando questionados pela equipe de Esperanza, alegaram que ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam no vídeo.

Tendo em vista a carreira vitoriosa, o reconhecimento e o respeito conquistado pelo genial artista brasileiro, optamos pela ausência dele na cerimônia principal.

Obrigado por todo o apoio, carinho e preocupação que todos estão nos dedicando.

O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento."

O protesto de Esperanza Spalding

A cantora americana Esperanza Spalding, uma das convidadas do Grammy 2025, ficou indignada com o fato de a organização não ter dado um assento para Milton Nascimento nas mesas principais do evento.

Por isso, a artista — que gravou com Bituca o disco "Milton + Esperanza", um dos indicados a melhor álbum de jazz desta edição — levou uma espécie de Milton de "papelão", ou seja, a foto dele impressa com os dizeres: "essa lenda viva deveria estar sentada aqui".

No Instagram, Esperanza fez um post com a seguinte legenda:

"Então, Milton não ganhou um assento nas mesas da cerimônia deste ano. Isso não me pareceu certo. Não estou falando de ganhar um Grammy. Estamos celebrando a gloriosa vitória de Samara Joy. Estou falando de um assento físico… Aqui nesta mesa onde estou sentada. Estou indignada que essa lenda viva não tenha sido considerada importante o suficiente para se sentar entre os A-listers, ou seja lá como as mesas no salão principal são organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo. Gritem se nos virem na TV!"

Na imagem acima, da transmissão de TV, é possível ver Esperanza e o papelão ao fundo, durante o discurso de Will Smith sobre Quincy Jones.

Veja aqui o post de Esperanza

“Milton + Esperanza” foi um álbum gravado pelo artista brasileiro com a contrabaixista e cantora americana, que concorreu ao Grammy de álbum de jazz vocal. Quem venceu, no entanto, foi Samara Joy com seu "A Joyful Holiday".

