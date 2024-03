Milton Nascimento passeia em carro que foi de seu pai; veja vídeo

A- A+

Milton Nascimento compartilhou um vídeo em seu Instagram no qual anda no carro que foi de seu pai. Emocionado, o cantor estava no banco de carona do fusca, enquanto seu filho, Augusto Nascimento, dirigia o veículo.

"Esse é o Totó, o fusquinha de 1955, que foi do Seu Zino, meu pai. Chegou ontem aqui em casa, no Rio de Janeiro, e, hoje, eu e meu filho Augusto, saímos para dar uma volta nele. Quanta nostalgia e saudade", escreveu na legenda da publicação.

Apesar da alegria, ele e o filho não estavam usando cinto de segurança, o que chamou a atenção dos internautas. "Sem cinto não pode", criticou um seguidor. "Lindo! Melhor com o cinto de segurança", escreveu outro.

Após a publicação do vídeo, Augusto deixou um comentário no vídeo, esclarecendo que o carro não possui cinto de segurança. "Esse modelo ainda não tinha cinto de segurança, e estávamos andando dentro do condomínio, a 10 km/h. O vídeo está acelerado

