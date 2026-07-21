ALTA
Milton Nascimento recebe alta hospitalar e volta para casa para continuar tratamento
Cantor e compositor mineiro passou cinco dias internado, tratando de uma pneumonia
O cantor e compositor Milton Nascimento passou cinco dias internado, com um quadro de pneumonia - Foto: Reprodução / Instagram @miltonbitucanascimento
O cantor e compositor Milton Nascimento, 83 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça -feira (21). A informação foi dada pelo seu filho, Augusto Nascimento, em publicação nas redes sociais.
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Milton havia sido internado há cinco dias, para tratar de uma pneumonia. Segundo comunicado à época, a internação era uma “intercorrência comum”, devido à condição de saúde de Milton, que foi diagnosticado em 2025 com demência por corpos de Lewy (DCL), além da doença Parkinson, que ele já cuida há alguns anos.
“Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários”, diz o comunicado de Augusto Nascimento sobre a alta de Milton.