Milton Nascimento será enredo da Portela no carnaval 2025

O enredo da Portela para o carnaval 2025 está confirmado: Milton Nascimento será o homenageado da escola de Madureira. Os carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues, na última semana, fizeram uma série de publicações nas redes sociais que deixaram no ar o que desfila na Marquês de Sapucaí no próximo carnaval.

O mistério levou internautas a especularem possíveis temas. Neste sábado, a escola postou uma foto de Aldalea Rosa Negra, diretora do Departamento Feminino da agremiação, com um vestido azul e segurando um buquê de girassóis. A legenda "Flor da Portela", com um emoji de girassol e outro de sol, fez muita gente associar ao cantor e compositor lendário da Música Popular Brasileira, Milton Nascimento. Uma seguidora escreveu "um girassol da cor do seu cabelo", outros, lembraram o trecho da música O Trem Azul, com a frase "o sol na cabeça". "Bituca!! Viva Milton!!", exclamou outro.

Um post anterior trazia o nome da Portela escrito em tinta branca imitando giz, em uma faixa azul, com um sol de fundo, tudo em espuma de EVA com purpurina. O texto da publicação era "andança para o carnaval 2025 começou". Os comentários pipocaram: "As andanças de Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde. Eu prefiro esse, ansiosaaaaaa", escreveu uma portelense. Outros chutaram "Fortaleza? Capital do Sol? Mar? Revolta?" e ficaram na dúvida: "Me bateram dois possíveis. Gosto muito de ambos. Milton Nascimento ou Dragão do Mar".

Mesmo diante da multidão ensandecida das redes, os carnavalescos não arredaram o pé em nenhum spoiler. Diante do pedido de uma seguidora para "carregar" no azul e prata, ele Antônio Gonzaga respondeu: "azul, prata, branco e algumas coisinhas mais". Outro seguidor suplicou "Dragão do mar, por favor", no que ele respondeu "será?", e, junto, um emoji reflexivo.

As referências nas imagens e o que os componentes da escola estão escrevendo nas postagens, pode ser, segundo analisou outro portelense, uma pegadinha. "Acho provável que seja mesmo Milton Nascimento. Ou realmente é ele o enredo ou estão fazendo de propósito para fazer crer que seja esse o caminho para que haja alguma surpresa na hora da divulgação do tema verdadeiro", disse.

Nos fóruns de carnaval, a possível homenagem a Milton Nascimento foi alvo de polêmica, pelo fato de portelenses acreditarem que o cantor seja ligado à Estação Primeira de Mangueira. No Galeria do Samba, alguns defenderam que a escola deveria prestigiar seus próprios baluartes antes. "Com todo respeito ao Milton, mas para homenagear a ele, que faça antes para os nossos. Candeia, Paulinho da Viola, Monarco", ponderou um deles.

O debate seguiu quente: "Ué? As escolas só podem homenagear quem tem ligação com a escola? Portela tá tentando andar pra frente e sair dessa de só falar sobre ela mesmo Milton seria um excelente enredo", retrucou outro membro do fórum. Outro comentário destacou a comoção evocada por Milton: "Os baluartes fazem e fizeram ela grande, mas não causariam comoção e a emoção que Milton traria. Milton é tão grande quanto a Portela, seria um casamento perfeito e uma homenagem merecida. E acima de tudo um enredo a altura da escola e que romperia mais uma vez os limites de Madureira como foi em 2024", avaliou.

Enquanto a resposta não vem, resta esperar. Um torcedor fiel resolveu as especulações: "Dragão do Mar ou Bituca. Teu filho está pronto, Majestade".

