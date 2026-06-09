Milton Raulino apresenta show de lançamento de seu primeiro álbum em Olinda
Cantor e compositor recifense sobe ao palco do Teatro Fernando Santa Cruz com repertório do disco "Quem é do mar, ama"
O cantor e compositor recifense Milton Raulino realiza, nesta quinta (11), às 20h, a apresentação oficial de lançamento do álbum "Quem é do mar, ama".
O espetáculo acontece no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.
No palco, o artista revisita as faixas que compõem seu primeiro disco, lançado nas plataformas digitais em dezembro de 2025.
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O repertório combina elementos do pop eletrônico inspirado na década de 1980 com letras voltadas para temas ligados à espiritualidade, aos sentimentos humanos e aos processos de transformação individual e coletiva.
A concepção do espetáculo dialoga diretamente com a relação de Milton com o litoral olindense, cenário de sua formação pessoal e artística.
A presença do mar atravessa a narrativa do show como símbolo das emoções, dos ciclos de mudança e da busca por conexões mais profundas.
“O show traz um recorte de canções autorais que versam sobre conexão com a espiritualidade e a relação do ser humano com o campo emocional. Um repertório que busca refletir sobre como a capacidade de sentir nos conduz por jornadas de evolução, rumo ao nosso aprimoramento pessoal e ao desenvolvimento do amor num espectro universal”, conceitua Milton.
As composições também são atravessadas pelas experiências do cantor como praticante da umbanda e integrante da comunidade LGBTQIAPN+.
Nesse universo, convivem referências à cultura das pistas de dança dos anos 1980 e discussões sobre pertencimento, autoconhecimento, superação, perdão e amor-próprio.
“A proposta é um show pop de maturidade, com canções dançantes e ao mesmo tempo profundas”, explica o artista.
Antes da estreia oficial, parte desse repertório já havia sido apresentado em eventos como a Festa da Música Rock Na Calçada 2025, Rec’n’Play 2025, Carnaval do Recife 2026 e o Tranquilo Recife. Agora, o projeto ganha uma montagem dedicada exclusivamente ao álbum.
A apresentação também marca um momento simbólico na trajetória de Milton Raulino. Além de celebrar o lançamento do disco, o artista comemora uma década de atuação na música e seu aniversário, celebrado na mesma data do espetáculo.
“Será um show de várias comemorações, pois em 2026 completo 10 anos de caminhada artística, e dia 11 de junho é meu aniversário. Será um momento para lançar o álbum oficialmente, celebrar a vida e minha trajetória até aqui”, diz Milton.
O evento é realizado pela 1000Tons Produções em parceria com a Theia Produtores Associados.
SERVIÇO
Show de lançamento “Quem é do mar, ama”, Milton Raulino
Quando: Quinta (11), às 20h
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz/Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE
Ingressos: R$ 30 inteira / R$ 15 meia, à venda no Sympla
Instagram: @miltonraulino