Música Milton Raulino lança seu primeiro álbum autoral, "Quem é do mar, ama"; ouça O disco reúne oito canções que versam sobre autoconhecimento, cura e transformação pessoal

“Quem é do mar, ama”, álbum de estreia do cantor, compositor e ator pernambucano Milton Raulino já está disponível nas plataformas. O disco reúne oito canções de sua autoria que versam sobre autoconhecimento, cura e transformação pessoal através da conexão entre arte e espiritualidade.



Nas canções, o artista reflete sobre o existencialismo, sobre a ligação com o divino e as relações de afeto, tendo como parâmetro suas vivências pessoais enquanto umbandista e pessoa LGBTQIAPN+.

Sobre o álbum

Com direção musical assinada por Breno Rocha, as canções apostam em uma roupagem sonora inspirada nos gêneros Indie Pop e Pop MPB, com referência nas décadas de 1970 e 1980, que convidam à reflexão sem perder o balanço.

A faixa que dá título ao álbum é inspirada em artistas como Donna Summer, Daft Punk, Letrux e No Porn, acompanhada por uma letra que evoca a transcendência e a auto aceitação - “sou feliz, sou feliz, por me aceitar. Quem é do mar, ama”, canta Milton Raulino no refrão da música.

“O álbum reúne mensagens humanistas e espiritualistas, tendo o mar como metáfora para as emoções e sensações que experimentamos em vida e que nos fazem evoluir como ser humano. A grande lição da vida é aprender amar, e o título do álbum se refere justamente a isso - quem reconhece o mar em si e suas profundezas, se torna capaz de amar; quem entende e concilia as suas próprias águas, simplesmente ama”, explica o artista.

Sobre o artista

Desde 2023, Milton Raulino pasosu a figurar na cena musical do Recife, cantando em diferentes projetos. Em outubro de 2025, o artista lançou a live session “Milton Raulino Ao Vivo” no YouTube, compartilhando suas canções autorais em um formato único, tendo logo em seguida apresentado o show “Quem é do mar, ama” em festivais como Festa da Música RNC e Rec’n’Play, antes mesmo do nascimento do álbum.

“Esse álbum representa um recorte de inspirações que me formaram enquanto artista e ser humano, ao mesmo tempo que reúne composições que fizeram parte da minha evolução e do meu desabrochar artístico nos últimos anos. Espero que as pessoas possam se conectar com as mensagens das canções, e que 2026 traga possibilidades de mostrar esse repertório ao vivo em novos palcos e para novos públicos”, vibra Milton.

FICHA TÉCNICA - álbum “Quem é do mar, ama”

Voz e composições - Milton Raulino

Produção musical e mixagem - Breno Rocha

Masterização - Rodrigo Araújo

Captação de voz - Chant / Estúdio Cordilheira

Fotografia - Mateu Lopes

Visuais para Redes Sociais - Kari Galvão e Jhonatan Godoy

Distribuição digital: Tratore

