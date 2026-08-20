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SHOW Mimo Festival confirma shows de BaianaSystem e atrações internacionais em Olinda Em 2026, a programação gratuita acontece entre os dias 25 e 27 de setembro na cidade-irmã de Recife

Pelo segundo ano consecutivo do Mimo Festival, desde o retorno em 2025, o evento ocupará Olinda com uma programação gratuita. A nova edição, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, confirmou as primeiras atrações para 2026.

Renomados

Dentre os três artistas anunciados, na última quarta-feira (19), através das redes sociais do festival, está a banda BaianaSystem, trazendo para Pernambuco o estilo afro-rock e a famosa guitarra baiana.

O Mimo Festival também tem artistas internacionais. O grupo de músicos tuaregues, Tinariwen, combina a música tradicional da África Ocidental com o rock'n'roll eletrificado. Descritos como "blues do deserto", os integrantes da banda são descendentes de uma tribo nômade berbere que atravessa o deserto do Saara há milhares de anos.

Outro destaque é um dos principais nomes do reggae contemporâneo, o cantor Tiken Jah Fakoly. Um dos artistas africanos de maior sucesso comercial, tendo acumulado a marca de 100 mil discos vendidos para o público francês, por exemplo.

História

Criado há 22 anos, em Olinda, o Mimo Festival sempre promoveu uma programação gratuita para o público. Ao todo, foram 66 edições realizadas em 16 cidades, acumulando mais de dois milhões de pessoas no festival. Em mais de duas décadas, percorreu outras cidades do Brasil, como Recife, João Pessoa, Ouro Preto, Paraty, Tiradentes, Rio de Janeiro e São Paulo, além de ter levado o festival para a Europa.



O Mimo retornou no ano passado após um hiato de sete anos. Além de grandes atrações da música mundial e brasileira, a programação do evento também promove ações educativas, bate-papos e festival de cinema.

Em 2026, o Mimo Festival também acontece no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de setembro, no Circo Voador. As atrações confirmadas são Tinariwen, Tiken Jah Fakoly e Fernanda Abreu.

SERVIÇO

Mimo Festival - Olinda

Quando: 25, 26 e 27 de setembro

Onde: Olinda, Pernambuco (mais detalhes sobre o local em breve)

Entrada gratuita

Informações: @mimofestival

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