A- A+

Foi no 'longíquo' ano de 2018 que Olinda teve ruas, ladeiras e igrejas tomadas por música - das boas - na última edição do Mimo Festival.



Sete anos após, quando foi realizada a 15ª edição, a cidade pernambucana onde nasceu em 2004 o festival, volta a recebê-lo.



A maratona de música, gratuita, será realizada entre os dias 12 e 14 de setembro, com programação que ainda será divulgada.





Para a edição 2025, além de Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo e Amarante (Portugal), também recebem o festival. A novidade deste ano é a sua extensão para os ares franceses.



Uma parceria entre os governos do Brasil e da França vai contemplar o país europeu com o Jazz in Marciac - que integra a Temporada Cruzada Brasil - França 2025.

MIMO - 61 Edições

Sob curadoria de Lu Araújo, ao longo de 61 edições o festival MIMO já passou por pelo menos 14 cidades brasileiras e europeias.



"Realizar cada edição do MIMO é, ao mesmo tempo, uma grande desafio e uma imensa satisfação. Exige comprometimento, precisão nas escolhas e o apoio fundamental dos patrocinadores. Manter um festival gratuito com esse nível de excelência artística por mais de duas décadas é uma missão que pede coragem e constância", pontua a curadora, que também é diretora geral do festival



A estreia da edição 2025 do MIMO será no Rio de Janeiro, entre os próximos dias 12 e 21 de junho. Olinda e São Paulo serão as cidades seguintes, respectivamente entre os dias 12 e 14 de setembro, e 19 e 21 do mesmo mês.

Na programação multicultural do festival, além dos concertos, oficinas, exibição de filmes, masterclasses e saraus de poesias integram a agenda, entre outras atividades.

MIMO em Portugal

Amarante, em Portugal, recebe em julho a 6ª edição do festival. Pelo menos 60 atividades estão previstas na programação, ao longo de três dias de evento - 18, 19 e 20 de julho.



Palestras, workshops, oficinas e programação para crianças também perfazem o festival em terras portuguesas, que terá ruas, parques, igrejas e praias fluviais como espaços ocupados pelo MIMO.

Sobre o MIMO Festival

Há pouco mais de duas décadas o festival movimenta cidades do País, com a música como mote entre artistas, público e outras atividades culturais.



Igrejas, museus, ruas, parques e outros espaços são ocupados pela programação diversa do festival que, nascido em Olinda, circula com concertos memoráveis em palcos afora, com Buena Vista Social Club, Chick Corea, Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal, Tom Zé e Jacob Collier entre as atrações que já passaram pelo Mimo.



SERVIÇO

MIMO Festival, em Olinda

Quando: de 12 a 14 de setembro

Gratuito

Informações: @mimofestival

Veja também