MÚSICA MIMO Festival retorna nesta sexta-feira (12) a Olinda com programação multicultural gratuita; veja O projeto volta para a cidade após um hiato de sete anos com três dias de festival e 40 atrações

Há 21 anos, nascia o propósito de promover uma programação multicultural e completamente gratuita: o MIMO Festival - inicialmente chamado Mostra Internacional de Música em Olinda. No presente, o evento que tem atravessado o Brasil e a Europa, retorna às ladeiras da cidade-mãe após sete anos para a 16ª edição em casa com a agenda cultural começando nesta sexta-feira (12) e seguindo até o domingo (14).

Os três dias de festival contam com 40 atrações, incluindo shows, concertos, exibição de filmes, oficinas, aulas, palestras e eventos de poesia. O MIMO vai ocupar as ruas, igrejas, museus e praças de Olinda, reforçando o senso de comunidade ascendido pelo caráter democrático do projeto.

Retorno aclamado

Considerado o maior festival gratuito de música do País, o MIMO vem crescendo a cada edição ao longo das últimas duas décadas, realizando ao todo 61 edições em mais de 14 cidades do Brasil e da Europa. Depois de romper as fronteiras, ‘’o bom filho a casa torna’’, interrompendo um hiato de sete anos de ausência do projeto em Olinda.

A idealizadora e diretora artística do MIMO, Lu Araújo celebra que o festival alcançou mais de dois milhões de espectadores no Brasil e em Portugal, além de reforçar o compromisso com a cultura através de uma programação gratuita e cultural.

“O MIMO retorna a Olinda com o mesmo entusiasmo de sempre. Foi aqui que o festival ganhou corpo, se consolidou e criou asas. Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social e é isso que nos move a seguir em frente”, expressou Lu Araújo.

Programação

O MIMO apresenta ao público artistas de seis nacionalidades, como Brasil, França, Ilha da Reunião (território francês na costa da África), Portugal, Espanha e Cuba. Com curadoria de um dos maiores festivais de jazz do mundo, o Jazz in Marciac, os músicos franceses fazem colaboração inédita no evento, como parte da Temporada França-Brasil 2025 - parceria entre os dois países.

Os destaques nacionais também estão presentes nos três dias de festival. No dia de abertura, Edu Lobo realiza um concerto em homenagem às suas raízes pernambucanas na Igreja da Sé, enquanto na Praça do Carmo, a icônica banda Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos com a formação original ao lado da multiartista Maria Flor.

‘’Entendemos [o MIMO] como uma boa mística de retorno, de um novo espetáculo e de uma nova história do Cordel do Fogo Encantado. É um festival que tem o carinho do público também’’, celebra José Paes de Lira, o poeta e vocalista da banda.

A responsabilidade de encerrar o MIMO será de Amaro Freitas, vencedor do Prêmio MIMO Instrumental em 2015 e que teve o ano de 2024 coroado com os prêmios APCA e Multishow, além da indicação ao Grammy Latino. O pianista pernambucano se apresenta ao lado de seu septeto, na Praça do Carmo, no domingo (14).

A cantora Juliana Linhares, umas das novas vozes da música brasileira e o renomado Hamilton de Holanda com seu bandolim também integram a programação musical do MIMO.

Confira a programação de shows:

SERVIÇO MIMO OLINDA:

Sexta-feira (12/09)

No Seminário de Olinda

19h Lionel Suarez (França)

Na Igreja da Sé

20h Edu Lobo (Brasil)

Na Praça do Carmo

20h30 DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

21h30 Anne Paceo (França)

23h Votia (Ilha da Reunião)

00h30 Cordel do Fogo Encantado (Brasil)

Sábado (13/09)

Na Igreja da Sé

20h Samy Thiébault (França)

Na Praça do Carmo

20h30 DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

21h30 Delgrès (França)

23h Juliana Linhares (Brasil)

00h30 Roberto Fonseca (Cuba)



Domingo (14/09)

Na Igreja da Sé

18h Ibéria - Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (Portugal/Espanha)

Na Praça do Carmo

18h30 DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

19h Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quarteto (França)

20h30 Hamilton de Holanda Trio (Brasil)

22h Amaro Freitas Septeto (Brasil)

Entrada gratuita

Mais informações e programação completa: @mimofestival



Confira a programação completa:

