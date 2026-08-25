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MÚSICA DO MUNDO Uma cidade, muitos mundos: MIMO reencontra Olinda no fim de setembro De 25 a 27 de setembro, festival ocupa praças, igrejas e espaços culturais com música, cinema e formação, reunindo artistas do Brasil, África, Portugal e Estados Unidos

Olinda conhece bem o que acontece quando a música decide atravessar fronteiras. Foi lá que nasceu o MIMO, festival que volta à cidade entre 25 e 27 de setembro para reafirmar sua vocação de encontro entre geografias, sotaques e sons. A Marim dos Caetés será, mais uma vez, ponto de convergência de músicas, sotaques e sons.

Das guitarras do Mali ao funaná de Cabo Verde, do rap lusitano à reinvenção orquestral de “Afrociberdelia” (1996), a programação costura música, cinema, formação e concertos nas igrejas de um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do país. É a cidade de sempre, com os ouvidos voltados para o mundo.

“Quando construí o nome – Mostra Internacional de Música ‘em’ Olinda, e não ‘de’ Olinda –, tinha simplesmente um objetivo: que acontecesse em Olinda, mas que fosse uma referência nacional no país”, diz Lu Araújo, idealizadora e diretora do festival. O MIMO cresceu, se expandiu Brasil afora e além-mar, sem se distanciar da Marim. “Eu criei o Mimo pra ser em Olinda, não pensei em outro lugar”, completa Lu.

A programação completa pode ser conferida em mimofestival.com/2026/olinda.

Praça do Carmo e um mundo inteiro em três noites

A Praça do Carmo concentra a programação. Na sexta (25), o Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE) abre os trabalhos, seguido por Capicua e BaianaSystem. No sábado (26), Alice Caymmi apresenta “CAYMMI”, antes de Ferro Gaita, Tinariwen e DJ Reborn. No domingo (27), a Nação Zumbi leva ao palco “Nação Zumbi Sinfônico – 30 Anos de Afrociberdelia”, seguida por Tiken Jah Fakoly.

A escala internacional está nas histórias que cada música carrega. Do Mali, os tuaregues do Tinariwen fazem o chamado “deserto blues”, com forte e característico acento das guitarras. Para Lu, a música do grupo é também “uma resistência da cultura deles, da música deles”. A presença em Pernambuco é especial: “Certamente se o Mimo não fizesse, dificilmente eles chegariam aqui.”

De Cabo Verde vem o Ferro Gaita, grupo que atualiza o funaná. “É uma honra trazê-los nesse momento que Cabo Verde está tão em voga no Brasil”, afirma Lu. Alice Caymmi olha para a memória familiar, reinterpretando as composições de Dorival Caymmi em reggae, cúmbia e ritmos contemporâneos.

Já no domingo (27), a Nação Zumbi comemora os 30 anos do álbum “Afrociberdelia”, acompanhados de uma orquestra com 40 músicos, sob a regência de Henrique Albino e arranjo orquestral de Mateus Alves. Encerrando a noite, o marfinense Tiken Jah Fakoly, ativista político e lenda do reggae africano contemporâneo.

Igrejas, cinemas e aulas

O MIMO segue nas igrejas de Olinda, com concertos de Gabriele Leite, João Gaspar, Lais de Assis, dos duos César Michiles e Romero Medeiros e Bianca Gismonti e Manuel de Oliveira (Portugal), e Cida Moreira, com concerto baseado na obra de Angela Ro Ro.

No Mercado Eufrásio Barbosa, o Festival MIMO Petrobras de Cinema apresenta 15 filmes, com destaques para “Vou Tirar Você Desse Lugar”, sobre Odair José; “As Travessias de Letieres Leite”, sobre o maestro baiano; “Samba de Latada”, com Josildo Sá; e “Apopcalipse segundo Baby”, a do Brasil.

A cidade também vira sala de aula. O Programa Educativo promove workshops e masterclasses no Conservatório Pernambucano de Música e no Centro de Educação Musical de Olinda. Temas incluem frevo, violão brasileiro, guitarra, improvisação, viola nordestina e funaná. O Fórum de Ideias reúne conversas sobre hip-hop, identidade, interpretação e memória.

“É um orgulho enorme poder fazer isso aqui em Pernambuco”, diz Lu. Em 2026, o MIMO volta a ocupar Olinda sem a pretensão de encurtar distâncias, mas de colocá-las em contato, fazendo da cidade, mais uma vez, um lugar onde o que vem de longe pode ser ouvido a partir daqui.

Programação MIMO Olinda 2026



25 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA



SHOWS

IGREJA DO CARMO

18h00 – GABRIELE LEITE



MOSTEIRO DE SÃO BENTO

19h30 – CIDA MOREIRA

PRAÇA DO CARMO

20h30 – SAMBA DE COCO RAÍZES DE ARCOVERDE

22h00 – CAPICUA

00h00 – BAIANASYSTEM

PROGRAMA EDUCATIVO

CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA

11h00 às 12h30 – ROMERO MEDEIROS

O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação

CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

11h00 às 12h30 – LAIS DE ASSIS

Sotaque da Viola Nordestina: Caminhos, Linguagens e Reinvenções

15h00 às 16h30 – JOÃO GASPAR

Ideias e Criatividade: Como Organizar sua Prática na Guitarra

15h00 às 16h30 – FERRO GAITA

Da Gaita ao Funaná: Ritmo, Tradição e Identidade Cabo-Verdiana

CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA

15h00 às 16h30 – CESAR MICHELIS

A Flauta no Frevo

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

18h às 19h50



DISCOTERRA

Direção: Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles

30 min | 2025 | Documentário | BA



DOUVINA

Direção: Marcio Câmara

80 min | 2025 | Documentário | CE

20h às 21h41



BREGUERAGEM

Direção: Daniel Arcades

17 min | 2026 | Documentário | BA



VOU TIRAR VOCÊ DESTE LUGAR

Direção: Dandara Ferreira

84 min | 2025 | Documentário | SP

26 DE SETEMBRO – SÁBADO



SHOWS

IGREJA DE SÃO PEDRO

17h00 – JOÃO GASPAR



MOSTEIRO DE SÃO BENTO

18h00 – CESAR MICHELIS & ROMERO MEDEIROS



PRAÇA DO CARMO

19h30 – ALICE CAYMMI

21h00 – FERRO GAITA

22h30 – TINARIWEN

00h20 – DJ REBORN



PROGRAMA EDUCATIVO

CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

11h00 às 12h30 – GABRIELE LEITE

O Violão Brasileiro: Técnica, Interpretação e Identidade



CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

11h00 às 12h30 – BIANCA GISMONTI E MANUEL DE OLIVEIRA

Diálogos Culturais Brasil–Ibéria



FÓRUM DE IDEIAS

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

11h00 às 12h00 – CAPICUA

Mulheres no Hip-Hop: Voz, Território e Identidade



15h00 às 16h00 – CIDA MOREIRA

A Canção do Outro – Interpretação, Identidade e Reinvenção



FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

16h30 às 17h46



UMA ORQUESTRA NO CONTRABAIXO

Direção: Sergio Sbragia

39 min | 2025 | Documentário | RJ



BÁRBARA – A FORÇA DA ANCESTRALIDADE

Direção: Edson Spitaletti e Sandro Cácio

15 min | 2025 | Documentário | SP



DUQUE DE CAXIAS, O ALBERGUE DO ROCK

Direção: Guilherme Zani

22 min | 2025 | Documentário | RJ



18h00 às 19h53

SAGRADO COMPOR

Direção: Henrique Dantas e Marcelo Abreu

23 min | 2023 | Documentário | BA



AS TRAVESSIAS DE LETIERES LEITE

Direção: Iris de Oliveira e Day Sena

90 min | 2025 | Documentário | BA



20h00 às 21h37

SILÊNCIO NA BOIADA

Direção: Luiza Fernandes

20 min | 2025 | Documentário | SP-MA



HIP HOP CABOCLO

Direção: João Nascimento

77 min | 2025 | Documentário | SP

27 DE SETEMBRO – DOMINGO

SHOWS

IGREJA DO AMPARO

17h00 – LAIS DE ASSIS



MOSTEIRO DE SÃO BENTO

18h30 – BIANCA GISMONTI & MANUEL DE OLIVEIRA



PRAÇA DO CARMO

20h00 – NAÇÃO ZUMBI SINFÔNICO – 30 ANOS DE AFROCIBERDELIA

Regência: Henrique Albino. Arranjos: Mateus Alves

22h00 – TIKEN JAH FAKOLY

FÓRUM DE IDEIAS

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

15h00 às 16h00 – IRIS DE OLIVEIRA, DAY SENA & MARILEIDE ALVES

As Travessias e a Música de Letieres Leite



FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

16h30 às 17h46

ELEFANTE ENCARNADO

Direção: Juliana Beltrão

30 min | 2025 | Documentário | PE



O CARNAVAL É DE PELÉ

Direção: Daniele Leite e Lucas Santos

20 min | 2025 | Documentário | PE



SAMBA DE LATADA

Direção: João Lucas Melo

26 min | 2022 | Documentário | PE

18h00 às 19h49



APOPCALIPSE SEGUNDO BABY

Direção: Rafael Saar

109 min | 2026 | Documentário | RJ



SERVIÇO

MIMO Olinda 20226

Quando: 25, 26 e 27 de setembro de 2026

Onde: Olinda-PE

Acesso gratuito

Instagram: @mimofestival

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