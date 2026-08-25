Uma cidade, muitos mundos: MIMO reencontra Olinda no fim de setembro
De 25 a 27 de setembro, festival ocupa praças, igrejas e espaços culturais com música, cinema e formação, reunindo artistas do Brasil, África, Portugal e Estados Unidos
Olinda conhece bem o que acontece quando a música decide atravessar fronteiras. Foi lá que nasceu o MIMO, festival que volta à cidade entre 25 e 27 de setembro para reafirmar sua vocação de encontro entre geografias, sotaques e sons. A Marim dos Caetés será, mais uma vez, ponto de convergência de músicas, sotaques e sons.
Das guitarras do Mali ao funaná de Cabo Verde, do rap lusitano à reinvenção orquestral de “Afrociberdelia” (1996), a programação costura música, cinema, formação e concertos nas igrejas de um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do país. É a cidade de sempre, com os ouvidos voltados para o mundo.
“Quando construí o nome – Mostra Internacional de Música ‘em’ Olinda, e não ‘de’ Olinda –, tinha simplesmente um objetivo: que acontecesse em Olinda, mas que fosse uma referência nacional no país”, diz Lu Araújo, idealizadora e diretora do festival. O MIMO cresceu, se expandiu Brasil afora e além-mar, sem se distanciar da Marim. “Eu criei o Mimo pra ser em Olinda, não pensei em outro lugar”, completa Lu.
A programação completa pode ser conferida em mimofestival.com/2026/olinda.
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Praça do Carmo e um mundo inteiro em três noites
A Praça do Carmo concentra a programação. Na sexta (25), o Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE) abre os trabalhos, seguido por Capicua e BaianaSystem. No sábado (26), Alice Caymmi apresenta “CAYMMI”, antes de Ferro Gaita, Tinariwen e DJ Reborn. No domingo (27), a Nação Zumbi leva ao palco “Nação Zumbi Sinfônico – 30 Anos de Afrociberdelia”, seguida por Tiken Jah Fakoly.
A escala internacional está nas histórias que cada música carrega. Do Mali, os tuaregues do Tinariwen fazem o chamado “deserto blues”, com forte e característico acento das guitarras. Para Lu, a música do grupo é também “uma resistência da cultura deles, da música deles”. A presença em Pernambuco é especial: “Certamente se o Mimo não fizesse, dificilmente eles chegariam aqui.”
De Cabo Verde vem o Ferro Gaita, grupo que atualiza o funaná. “É uma honra trazê-los nesse momento que Cabo Verde está tão em voga no Brasil”, afirma Lu. Alice Caymmi olha para a memória familiar, reinterpretando as composições de Dorival Caymmi em reggae, cúmbia e ritmos contemporâneos.
Já no domingo (27), a Nação Zumbi comemora os 30 anos do álbum “Afrociberdelia”, acompanhados de uma orquestra com 40 músicos, sob a regência de Henrique Albino e arranjo orquestral de Mateus Alves. Encerrando a noite, o marfinense Tiken Jah Fakoly, ativista político e lenda do reggae africano contemporâneo.
Igrejas, cinemas e aulas
O MIMO segue nas igrejas de Olinda, com concertos de Gabriele Leite, João Gaspar, Lais de Assis, dos duos César Michiles e Romero Medeiros e Bianca Gismonti e Manuel de Oliveira (Portugal), e Cida Moreira, com concerto baseado na obra de Angela Ro Ro.
No Mercado Eufrásio Barbosa, o Festival MIMO Petrobras de Cinema apresenta 15 filmes, com destaques para “Vou Tirar Você Desse Lugar”, sobre Odair José; “As Travessias de Letieres Leite”, sobre o maestro baiano; “Samba de Latada”, com Josildo Sá; e “Apopcalipse segundo Baby”, a do Brasil.
A cidade também vira sala de aula. O Programa Educativo promove workshops e masterclasses no Conservatório Pernambucano de Música e no Centro de Educação Musical de Olinda. Temas incluem frevo, violão brasileiro, guitarra, improvisação, viola nordestina e funaná. O Fórum de Ideias reúne conversas sobre hip-hop, identidade, interpretação e memória.
“É um orgulho enorme poder fazer isso aqui em Pernambuco”, diz Lu. Em 2026, o MIMO volta a ocupar Olinda sem a pretensão de encurtar distâncias, mas de colocá-las em contato, fazendo da cidade, mais uma vez, um lugar onde o que vem de longe pode ser ouvido a partir daqui.
Programação MIMO Olinda 2026
25 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA
SHOWS
IGREJA DO CARMO
18h00 – GABRIELE LEITE
MOSTEIRO DE SÃO BENTO
19h30 – CIDA MOREIRA
PRAÇA DO CARMO
20h30 – SAMBA DE COCO RAÍZES DE ARCOVERDE
22h00 – CAPICUA
00h00 – BAIANASYSTEM
PROGRAMA EDUCATIVO
CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA
11h00 às 12h30 – ROMERO MEDEIROS
O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação
CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – LAIS DE ASSIS
Sotaque da Viola Nordestina: Caminhos, Linguagens e Reinvenções
15h00 às 16h30 – JOÃO GASPAR
Ideias e Criatividade: Como Organizar sua Prática na Guitarra
15h00 às 16h30 – FERRO GAITA
Da Gaita ao Funaná: Ritmo, Tradição e Identidade Cabo-Verdiana
CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA
15h00 às 16h30 – CESAR MICHELIS
A Flauta no Frevo
FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
18h às 19h50
DISCOTERRA
Direção: Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles
30 min | 2025 | Documentário | BA
DOUVINA
Direção: Marcio Câmara
80 min | 2025 | Documentário | CE
20h às 21h41
BREGUERAGEM
Direção: Daniel Arcades
17 min | 2026 | Documentário | BA
VOU TIRAR VOCÊ DESTE LUGAR
Direção: Dandara Ferreira
84 min | 2025 | Documentário | SP
26 DE SETEMBRO – SÁBADO
SHOWS
IGREJA DE SÃO PEDRO
17h00 – JOÃO GASPAR
MOSTEIRO DE SÃO BENTO
18h00 – CESAR MICHELIS & ROMERO MEDEIROS
PRAÇA DO CARMO
19h30 – ALICE CAYMMI
21h00 – FERRO GAITA
22h30 – TINARIWEN
00h20 – DJ REBORN
PROGRAMA EDUCATIVO
CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – GABRIELE LEITE
O Violão Brasileiro: Técnica, Interpretação e Identidade
CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – BIANCA GISMONTI E MANUEL DE OLIVEIRA
Diálogos Culturais Brasil–Ibéria
FÓRUM DE IDEIAS
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
11h00 às 12h00 – CAPICUA
Mulheres no Hip-Hop: Voz, Território e Identidade
15h00 às 16h00 – CIDA MOREIRA
A Canção do Outro – Interpretação, Identidade e Reinvenção
FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
16h30 às 17h46
UMA ORQUESTRA NO CONTRABAIXO
Direção: Sergio Sbragia
39 min | 2025 | Documentário | RJ
BÁRBARA – A FORÇA DA ANCESTRALIDADE
Direção: Edson Spitaletti e Sandro Cácio
15 min | 2025 | Documentário | SP
DUQUE DE CAXIAS, O ALBERGUE DO ROCK
Direção: Guilherme Zani
22 min | 2025 | Documentário | RJ
18h00 às 19h53
SAGRADO COMPOR
Direção: Henrique Dantas e Marcelo Abreu
23 min | 2023 | Documentário | BA
AS TRAVESSIAS DE LETIERES LEITE
Direção: Iris de Oliveira e Day Sena
90 min | 2025 | Documentário | BA
20h00 às 21h37
SILÊNCIO NA BOIADA
Direção: Luiza Fernandes
20 min | 2025 | Documentário | SP-MA
HIP HOP CABOCLO
Direção: João Nascimento
77 min | 2025 | Documentário | SP
27 DE SETEMBRO – DOMINGO
SHOWS
IGREJA DO AMPARO
17h00 – LAIS DE ASSIS
MOSTEIRO DE SÃO BENTO
18h30 – BIANCA GISMONTI & MANUEL DE OLIVEIRA
PRAÇA DO CARMO
20h00 – NAÇÃO ZUMBI SINFÔNICO – 30 ANOS DE AFROCIBERDELIA
Regência: Henrique Albino. Arranjos: Mateus Alves
22h00 – TIKEN JAH FAKOLY
FÓRUM DE IDEIAS
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
15h00 às 16h00 – IRIS DE OLIVEIRA, DAY SENA & MARILEIDE ALVES
As Travessias e a Música de Letieres Leite
FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
16h30 às 17h46
ELEFANTE ENCARNADO
Direção: Juliana Beltrão
30 min | 2025 | Documentário | PE
O CARNAVAL É DE PELÉ
Direção: Daniele Leite e Lucas Santos
20 min | 2025 | Documentário | PE
SAMBA DE LATADA
Direção: João Lucas Melo
26 min | 2022 | Documentário | PE
18h00 às 19h49
APOPCALIPSE SEGUNDO BABY
Direção: Rafael Saar
109 min | 2026 | Documentário | RJ
SERVIÇO
MIMO Olinda 20226
Quando: 25, 26 e 27 de setembro de 2026
Onde: Olinda-PE
Acesso gratuito
Instagram: @mimofestival