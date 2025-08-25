A- A+

MÚSICA MIMO volta a Olinda, em setembro, e anuncia programação completa da Cidade Alta De 12 a 14 de setembro, o evento reunirá mais de 40 atrações nacionais e internacionais, em shows, concertos, DJs sets, exibição de filmes, fórum de ideias e aulas no programa educativo

Após um hiato de sete anos, o MIMO Festival está de volta ao seu nascedouro, Olinda. O evento, totalmente gratuito, acontece de 12 a 14 de setembro, reunindo grandes nomes da música instrumental, além de artistas consagrados e novos talentos.

O MIMO anunciou, nesta segunda (25), a sua programação na Cidade Patrimônio da Humanidade, com mais de 40 atrações nacionais e internacionais, em shows, concertos, DJs sets, exibição de filmes, fórum de ideias e aulas no programa educativo.

“Com mais de dois milhões de espectadores no Brasil e em Portugal, o MIMO retorna a Olinda com o mesmo entusiasmo de sempre. Foi aqui que o festival ganhou corpo, se consolidou e criou asas. Realizar um evento gratuito dessa dimensão é um ato de resistência e compromisso com a cultura. Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social — e é isso que nos move a seguir em frente”, afirma Lu Araújo, idealizadora e diretora artística do MIMO.

Destaques

Entre os destaques nacionais do MIMO Olinda está o consagrado cantor e compositor carioca Edu Lobo, em concerto na Igreja da Sé, em momento de celebração de suas raízes pernambucanas.

O pianista Amaro Freitas, vencedor do Prêmio MIMO Instrumental em 2015, celebrado nos mais importantes palcos internacionais, encerrará o festival, com concerto na Praça do Carmo, ao lado de seu septeto.

Os pernambucanos do Cordel do Fogo Encantado voltam aos palcos, com sua formação original, para apresentação nesta edição olindense do MIMO. Outros brasileiros na programação são bandolinista Hamilton de Holanda e a cantora potiguar Juliana Linhares.

Já entre os internacionais, está o multi-instrumentista Roberto Fonseca, compositor e pianista virtuoso e ex-integrante do Buena Vista Social Club. No MIMO, ele apresentará o espetáculo “La Gran Diversión”, que celebra os salões de baile de Havana dos anos 1950 e reafirma sua posição como um dos grandes embaixadores da música de seu país.

O projeto Ibéria reúne três grandes músicos, Manuel de Oliveira, Jorge Pardo e Carles Benavent, em um espetáculo inspirado no legado de Paco de Lucía, mais conhecido nome do flamenco.

Diretamente da Ilha da Reunião, Votia apresentará o álbum “Vie Kaz”, que marca os 20 anos do falecimento de seu pai, o lendário músico Gramoun Lélé, grande referência do maloya — gênero musical nascido entre descendentes de africanos escravizados, considerado um símbolo de resistência cultural, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

O trio Delgrès, liderado pelo guitarrista e cantor Pascal Danaë, filho de pais de Guadalupe, traz em seu som a ideia de que a diáspora afro-caribenha ajudou a moldar o blues. Na Praça do Carmo, eles levarão um blues crioulo temperado por rock.

Outros jovens artistas franceses que chegarão ao MIMO Olinda foram selecionados em parceria com o Jazz in Marciac, um dos maiores festivais de jazz do mundo.

Os concertos, assim como o DJ Set com Pedro D-Lita Selecta, Makeda x Nadejda, Tor4 & 440 e Boneka, acontecem em locais históricos e turísticos como o Praça de São Pedro, Seminário de Olinda, Igreja da Sé e Praça do Carmo (palco principal).



Cinema

O MIMO Olinda também promoverá sua tradicional Mostra de Cinema, na Igreja da Sé e no Teatro Fernando Santa Cruz.

Entre as produções selecionadas para exibição estão “O Som da Pele”, curta do pernambucano Marcos Santos; “No Rastro do Pé do Bode”, documentário de Marcelo Rabelo sobre o sanfoneiro baiano Rato Branco; “O Homem do Terno Verde”, do cineasta e músico pernambucano Petrônio Lorena; “Frevo Michiles”, filme de Helder Lopes, que narra a trajetória de Jota Michiles.

Também estão: “Na Terra de Marlboro”, de Cavi Borges; “Mborairapé”, de Roney Freitas; “Black Rio! Black Power!”, de Emílio Domingo; “Sem Vergonha”, de Rafael Saar; “Razões Africanas”, de Jefferson Mello; e “Macaléia”, de Rejane Zilles.



Programação MIMO Olinda

12/09, Sexta-feira

CONCERTOS / DJ SETS

Praça de São Pedro

18H | DJ SET MAKEDA x NADEJDA (BRASIL)

Seminário de Olinda

19H | LIONEL SUAREZ (FRANÇA)

Igreja da Sé

20H | EDU LOBO (BRASIL)

Praça do Carmo

20H30 | DJ SET PEDRO D-LITA SELECTA (BRASIL)

21H30 | ANNE PACEO (FRANÇA)

23H | VOTIA (ILHA DA REUNIÃO)

00H30 | CORDEL DO FOGO ENCANTADO (BRASIL)

PROGRAMA EDUCATIVO

Conservatório Pernambucano de Música

15H | SAMY THIÉBAULT (FRANÇA)

WORKSHOP: O JAZZ E O ATLÂNTICO NEGRO: SOM, CULTURA E CRIOULIZAÇÃO

15H | PASCAL DANAË (FRANÇA)

WORKSHOP: A GUITARRA COMO VOZ MESTIÇA

FÓRUM DE IDEIAS

Convento de São Francisco

16H | JULIANA LINHARES (BRASIL)

RODA DE CONVERSA: FICÇÕES DO REAL: JULIANA E O NORDESTE REIMAGINADO | MEDIAÇÃO: CHRIS FUSCALDO

MOSTRA DE CINEMA

Igreja da Sé/Pátio

18H | O SOM DA PELE | DIREÇÃO MARCOS SANTOS | PE / 2023 / 25'

18H | NO RASTRO DO PÉ DE BODE | DIREÇÃO MARCELO RABELO | BA / 2023 / 60'

Teatro Fernando Santa Cruz

20H | ÁGUAS DE OXUM | MILENA SÁ | RJ/ 4'

20H | SER CARNAVAL | DIREÇÃO MARIANA BERNARDO | PE / 2025 / 14'

20H | O HOMEM DO TERNO VERDE | DIREÇÃO PETRONIO LORENA | PE / 2024 / 60'

13/09, Sábado

CONCERTOS / DJ SETS

Praça de São Pedro

18H | DJ SET TOR4 & 440 (BRASIL)

Igreja da Sé

20H | SAMY THIÉBAULT (FRANÇA)

Praça do Carmo

20H30 | DJ SET PEDRO D-LITA SELECTA (BRASIL)

21H | DELGRÈS (FRANÇA)

23H | JULIANA LINHARES (BRASIL)

00H30 ROBERTO FONSECA (CUBA)

PROGRAMA EDUCATIVO

Conservatório Pernambucano de Música

11H | LIONEL SUAREZ (FRANÇA)

WORKSHOP: O ACORDEON SEM FRONTEIRAS – LINGUAGENS E IMPROVISAÇÃO

11H | BAPTISTE HERBIN & NICOLAS GARDEL (FRANÇA)

WORKSHOP: SYMMETRIC – CRUZANDO GROOVE, JAZZ E ELETRÔNICA

15H | ANNE PACEO (FRANÇA)

WORKSHOP: RITMOS TRANSCULTURAIS – BATIDAS DE DIFERENTES CULTURAS

15H | VOTIA (ILHA DA REUNIÃO)

WORKSHOP: MALOYA: CANTOS E DANÇAS DA ILHA DA REUNIÃO

15H | CARLES BENAVENT (ESPANHA)

WORKSHOP: A VIAGEM DO MEU BAIXO ELÉTRICO AO FLAMENCO

FÓRUM DE IDEIAS



Convento de São Francisco

16H | LIRINHA (BRASIL)

RODA DE CONVERSA: A ORALIDADE COMO FUTURO: POESIA, TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA NO NORDESTE | MEDIAÇÃO: CHRIS FUSCALDO

MOSTRA DE CINEMA

Teatro Fernando Santa Cruz

16H | MBORAIRAPE | DIREÇÃO RONEY FREITAS | SP / 2023 / 25'

16H | NA TERRA DE MARLBORO | DIREÇÃO: CAVI BORGES | RJ / 2024 / 60'

Igreja da Sé/Pátio

18H | FREVO MICHILES | DIREÇÃO HELDER LOPES | PE / 2023 / 84’

Teatro Fernando Santa Cruz

18H | SAMBA INFINITO | DIREÇÃO LEONARDO MARTINELLI | RJ / 2025 / 15'

18H | BLACK RIO BLACK POWER | DIREÇÃO EMÍLIO DOMINGOS | RJ / 2023/ 75'

20H | SEM VERGONHA | DIREÇÃO RAFAEL SAAR | RJ / 2024 / 79'

14/09, Domingo

CONCERTOS / DJ SETS

Praça de São Pedro

16H | DJ SET BONEKA (BRASIL)

Igreja da Sé

18H | IBÉRIA - MANUEL DE OLIVEIRA, CARLES BENAVENT & JOÃO FRADE (PORTUGAL/ ESPANHA)

Praça do Carmo

18H30 | DJ SET PEDRO D-LITA SELECTA (BRASIL)

19H | BAPTISTE HERBIN & NICOLAS GARDEL QUARTETO (FRANÇA)

20H30 | HAMILTON DE HOLANDA TRIO (BRASIL)

22H | AMARO FREITAS SEPTETO (BRASIL)

FÓRUM DE IDEIAS

Convento de São Francisco

16H | ROBERTO FONSECA (CUBA)

RODA DE CONVERSA: PONTES MUSICAIS: JAZZ, CUBA E DIÁLOGOS GLOBAIS NA CARREIRA DE ROBERTO FONSECA | MEDIAÇÃO: CHRIS FUSCALDO

MOSTRA DE CINEMA

Teatro Fernando Santa Cruz

16H | RAZÕES AFRICANAS | DIREÇÃO JEFERSON MELO | RJ/ 2023 / 90'

18H | MACALÉIA | DIREÇÃO REJANE ZILLES | RJ / 2023 / 25'

18H | AS DORES DO MUNDO - HYLDON | DIREÇÃO EMÍLIO DOMINGOS | RJ / 2025 / 90'

Endereços:

Seminário de Olinda - R. Bpo. Coutinho, s/n

Igreja da Sé - R. Bpo. Coutinho, 1541

Conservatório Pernambucano de Música - Av. Pan Nordestina, s/n - Salgadinho

Convento de São Francisco - R. de São Francisco, 280

Teatro Fernando Santa Cruz – Av. Dr. Joaquim Nabuco - Varadouro

Praça de São Pedro - R. Prudente de Morais, 297 - Carmo

*Com informações da assessoria de imprensa

